Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın adaları silahlandırmasıyla ilgili "Beklentimiz, Yunanistan'ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek bu tür faaliyetlerden kaçınması ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesidir" açıklamasını yaptı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili gelen soruya MSB'den şu yanıt verildi: "Mekke Ortak Savunma Anlaşması, üye ülkeler arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğinin geliştirilmesi ile ortak savunma kapasitesi ve caydırıcılığın güçlendirilmesine yönelik bir çerçeve sunmaktadır. Anlaşma kapsamındaki faaliyetler, üye ülkelerin ortak kararları ve ilgili ulusal süreçler doğrultusunda yürütülmektedir."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın başladığını duyurdu. (21 Eylül 2026 - Fotoğraflar İHA ve DHA'dan alınmıştır.) Haftalık bilgilendirme toplantısı kapsamında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



YUNANİSTAN'IN GAYRİ ASKERİ STATÜDEKİ ADALARI SİLAHLANDIRMASI



Beklentimiz, Yunanistan'ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek bu tür faaliyetlerden kaçınması ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesidir.