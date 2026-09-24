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MSB'den Yunanistan'a adalar mesajı: Antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerinize riayet edin

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, “Beklentimiz, Yunanistan'ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek bu tür faaliyetlerden kaçınması ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesidir” ifadelerini kullandı. MSB daha önce de gayri askeri statüde olması gereken adaların silahlandırılmasına yönelik faaliyetlerin iyi komşuluk ilişkileri, müttefiklik ruhu ve uluslararası hukukla bağdaşmadığı yönündeki Türkiye'nin tutumunu açıklamıştı.

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MSB'den Yunanistan'a adalar mesajı: Antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerinize riayet edin

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın adaları silahlandırmasıyla ilgili "Beklentimiz, Yunanistan'ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek bu tür faaliyetlerden kaçınması ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesidir" açıklamasını yaptı.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili gelen soruya MSB'den şu yanıt verildi:

"Mekke Ortak Savunma Anlaşması, üye ülkeler arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğinin geliştirilmesi ile ortak savunma kapasitesi ve caydırıcılığın güçlendirilmesine yönelik bir çerçeve sunmaktadır. Anlaşma kapsamındaki faaliyetler, üye ülkelerin ortak kararları ve ilgili ulusal süreçler doğrultusunda yürütülmektedir."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın başladığını duyurdu. (21 Eylül 2026 - Fotoğraflar İHA ve DHA'dan alınmıştır.)Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın başladığını duyurdu. (21 Eylül 2026 - Fotoğraflar İHA ve DHA'dan alınmıştır.)

Haftalık bilgilendirme toplantısı kapsamında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

YUNANİSTAN'IN GAYRİ ASKERİ STATÜDEKİ ADALARI SİLAHLANDIRMASI

Beklentimiz, Yunanistan'ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek bu tür faaliyetlerden kaçınması ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesidir.

MSB'den Yunanistan'a adalar mesajı: Antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerinize riayet edin-3

Türkiye, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de iyi komşuluk ve diyalogdan yana yapıcı yaklaşımını sürdürürken, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya ve ülkemizin güvenliğine yönelik gerekli tedbirleri kararlılıkla almaya devam edecektir.

YUNANİSTAN, GKRY VE İSRAİL'İ BİRBİRİNE BAĞLAMASI PLANLANAN DENİZALTI ELEKTRİK KABLOSU

Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda gerçekleştirilecek kablo veya boru döşeme ile bilimsel araştırma gibi faaliyetlerin ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, ülkemizin hak ve menfaatlerini göz ardı eden izinsiz faaliyetlere müsaade edilmemekte, bölgedeki gelişmeler yakından takip edilerek gerekli tedbirler alınmaktadır.

MSB'den Yunanistan'a adalar mesajı: Antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerinize riayet edin-4

DOĞU AKDENİZ'DEKİ SON GELİŞMELERE İLİŞKİN

Bölgemizde kriz ve gerginliklerin arttığı mevcut dönemde, Kıbrıs Adası'ndaki askeri gelişmeler tarafımızca yakından takip edilmektedir. GKRY'deki hava savunma sisteminin de Kıbrıs Türk halkı ve KKTC açısından doğrudan bir tehdit oluşturmadığı yönündeki iddialar, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ile meşru hak ve menfaatlerinin göz ardı edilmesine gerekçe teşkil edemez.

MSB'den Yunanistan'a adalar mesajı: Antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerinize riayet edin-5

Bakanlığımız da bölgedeki her türlü gelişmeyi yakından takip etmekte, gerekli tedbirleri almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de Akdeniz'in uluslararası sularında ve hava sahasında icra ettiği faaliyetlerle eğitimlere aralıksız devam etmektedir.

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MSB'den Yunanistan'a adalar mesajı: Antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerinize riayet edin-7 MSB'den Yunanistan'a adalar mesajı: Antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerinize riayet edin-8 MSB'den Yunanistan'a adalar mesajı: Antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerinize riayet edin-9

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