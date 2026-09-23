İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve hakkında yakalama kararı bulunan suçlulara yönelik dev bir operasyona imza atıldığını duyurdu. Yürütülen uluslararası iş birliği ve titiz takipler sonucunda, aralarında kırmızı bültenle aranan isimlerin de bulunduğu toplam 76 şahıs yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

EMNİYET VE ADALET BAKANLIĞI ORTAK HAREKET ETTİ

İadeler, Adalet Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleşti. EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıklarınca aranan şahıslara yönelik müşterek ve kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

8 ülkeden 76 suçlu Türkiye'ye iade edildi!