8 ülke 76 firari! 29'u kırmızı bültenle aranan 76 suçlu Türkiye'ye getirildi
İçişleri ve Adalet bakanlıkları koordinesinde yürütülen operasyonla, 29'u kırmızı bültenle aranan toplam 76 suçlu Gürcistan’dan ABD’ye kadar 8 farklı ülkede yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.
İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve hakkında yakalama kararı bulunan suçlulara yönelik dev bir operasyona imza atıldığını duyurdu. Yürütülen uluslararası iş birliği ve titiz takipler sonucunda, aralarında kırmızı bültenle aranan isimlerin de bulunduğu toplam 76 şahıs yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.
EMNİYET VE ADALET BAKANLIĞI ORTAK HAREKET ETTİ
İadeler, Adalet Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleşti. EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıklarınca aranan şahıslara yönelik müşterek ve kapsamlı bir çalışma yürütüldü.
GÜRCİSTAN'DAN ABD'YE UZANAN TAKİP
Yurt dışına kaçan firarilerin izini adım adım süren ekipler, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle tam uyum içinde çalıştı.
Operasyonlar kapsamında Gürcistan'da 61, Yunanistan'da 4, Almanya'da 4, Fransa'da 2, ABD'de 2; Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'da ise birer şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada sürecin detaylarını paylaşarak, "8 farklı ülkede yakalanan; 29'u kırmızı bültenle, 47'si ulusal seviyede aranan toplam 76 suçlu ülkemize iade edildi." ifadelerini kullandı.
Süreç doğrultusunda; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 29 şahıs (H.Ö., M.Ü., M.A.Ç., U.A., V.H., Y.B., D.T., A.K., M.E.D., E.K., H.S., B.Ö., H.Ö., Ö.Ö., M.C., D.T., S.H., E.S.I., F.Ş.Ç., D.A.Ş., F.D., A.Y.Ö., A.D., B.A., E.A., B.S., A.P., S.E. ve B.E.) ile ulusal seviyede aranan 47 şahıs (R.İ., R.Ö., U.T., M.R., G.K., Y.D., A.M., M.T., E.K., C.T., M.K., M.Ş., S.K., M.G., K.A., E.K., M.Ü., M.K., F.E.A., F.U., M.C.A., S.Y., S.Ö., M.Ö., F.C.B., H.D., M.E., K.A.İ., H.Y., D.Z., M.D.Ş., U.S.Ç., Ü.A., A.C., M.O.Ö., M.B., G.S., E.A., U.K., M.Y., C.Ö., A.D., G.K., E.İ., E.İ., M.Ö. ve M.U.) teslim alındı.
Bakanlık açıklamasını, "Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyor, Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz." mesajıyla tamamladı.