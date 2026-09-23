Adalar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi başladı... AK Parti adayı önde
Adalar Belediyesi yönetiminde yaşanan peş peşe değişiklikler sonrası yeni başkan vekili bugün belirleniyor. CHP'li Ali Ercan Akpolat’ın tutuklanması, ardından göreve getirilen Medine Pamuk’un 14 Eylül 2026 tarihindeki istifasıyla boşalan koltuk için süreç devam ediyor. CHP ile Yeni Parti üyelerinin 21 Eylül'de oturuma katılmamasıyla ertelenen seçim süreci bugün nihayetleniyor. İlk turda AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz seçimi kazandı. İkinci turda 1 oy geçersiz sayıldı ve iki aday 4 oyda kaldı.
Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanmasının ardından başkan vekilliğine getirilen Medine Pamuk'un 14 Eylül'de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmesiyle bir kez daha seçime gidiliyor.
CHP ve Yeni Parti üyelerinin oylamaya katılmaması ile 12 üyeli mecliste salt çoğunluk sağlanamadı ve seçim bugüne ertelenmişti.
Saat 10:00 itibarıyla Adalar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi başladı.
Seçimde şu iki aday yarışıyor:
- AK Parti'nin adayı: Kemal Türkyılmaz
- CHP'nin adayı: Aytül Ekşiyan
1. TURDA AK PARTİ ÖNDE
Seçimin ilk turunda 9 oy kullanıldı.
AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz 5 oy aldı.
CHP adayı Aytül Ekşiyan 4 oyda kaldı.
Seçim ikinci tura kaldı.
2. TURDA "ÜSKÜDARVARİ" İŞLER
Seçimin ikinci turunda kullanılan 9 oyla sonuçlar şöyle oluştu:
AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz: 4 oy
CHP adayı Aytül Ekşiyan: 4 oy.
Kemal Türkyılmaz'a verilen 1 oy geçersiz sayıldı.
Oylama sonrası Yeni Parti kurmaylarının salonda taşkınlık çıkarması üzerine Divan Başkanı ziyaretçilerin alandan çıkarılması kararını verdi.
Seçim üçüncü tura kaldı.
3. TUR SONUÇLARI
Kemal Türkyılmaz 5 oy
Aytül Ekşiyan: 0 oy.