Kadir İnanır'ın vasiyetinde telif hakları Jülide Kural'a geçti iddiası! Yeğeni Levent İnanır'dan dava açıklaması
Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır’ın 2022 yılında hazırladığı belirtilen son vasiyetnamesinin ayrıntıları miras tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. İnanır’ın maddi ve manevi hakları ile teliflerini hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı, Kural’ın hayatta olmaması halinde mirasın üç vakıf arasında paylaştırılmasını istediği bildirildi. Sanatçının 28 mirasçısı olduğu belirtildi. Yeğeni Levent İnanır ise mirasın medyada abartıldığını savundu. Miras tartışmaları devam ederken Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel ise köşe yazısında vasiyetnamedeki telif, proje ve vakıf ayrıntılarını değerlendirdi.
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, 27 Haziran'da 77 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatının ardından hazırladığı vasiyetnamenin ayrıntıları da gündeme geldi.
İnanır'ın ilkini 2015 yılında hazırladığı belirtilen üç ayrı vasiyetname bulunduğu, son vasiyetnamesini ise 2022 yılında doktor raporu alarak noterde tasdik ettirdiği aktarıldı.Kadir İnanır'ın vasiyeti aileyi karıştırdı!
Toplamda 28 mirasçısı bulunan Kadir İnanır, 2022 tarihli son vasiyetnamesine göre tüm maddi ve manevi hakları ile teliflerini 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktı.
Vasiyette ayrıca Kural'ın hayatını kaybetmesi durumunda mirasın üç farklı vakıf arasında paylaştırılmasının istendiği belirtildi. İnanır'ın vasiyetinde mirasçılarına yönelik, "Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır." ifadelerini kullandığı belirtildi.
Vasiyetname ve miras tartışmaları sürerken, Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır ile hayat arkadaşı Jülide Kural da A Haber'e açıklamalarda bulundu. Levent İnanır, adliyeye miras talebiyle gelmediklerini belirtirken, dayısı Kadir İnanır'ın kendisine yaşamı boyunca maddi ve manevi anlamda destek olduğunu söyledi. Jülide Kural ise yaşadığı acıya dikkat çekerek, Kadir İnanır'a duyulan saygının korunmasını istedi.
LEVENT İNANIR: "PARA PEŞİNE GELMEDİK"
A Haber'e açıklamalarda bulunan Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, miras tartışmalarının kamuoyunda olduğundan daha büyük gösterildiğini söyledi.
Levent İnanır, dayısının kendisine bugüne kadar maddi ve manevi anlamda destek olduğunu belirterek, "Kadir beni bu yaşa getirdi büyüttü bana maddi olarak daha ne verebilir" ifadelerini kullandı.
İnanır, adliyeye geliş amaçlarının miras talebinde bulunmak olmadığını belirterek şöyle konuştu:
"Bizi mahkeme çağırdı miras için çağırmadı mirasın okunması için geldik para peşine gelmedik."
Levent İnanır, başka bir açıklamasında da dayısına yönelik bağlılığını şu sözlerle dile getirdi:
"Kadir dayım yaşasa da ben kolumu kessem versem ona ne parası Kadir dayımdan bana kalacak para pul ne ise Kadir dayım ziyadesiyle bana yaptı benim haklarım var o haklarımı alacağım tabii ki."
Yeniden dava açıp açmayacakları sorulan Levent İnanır, "Tabii açacağız" yanıtını verdi.
"BÜYÜK BİR SERVETİ YOK"
Levent İnanır, Kadir İnanır'ın kamuoyunda konuşulduğu gibi büyük bir servete sahip olmadığını da ileri sürdü.
Sanatçının 2022 yılında mallarının satıldığını belirten Levent İnanır, "Denildiği gibi büyük bir serveti yok. 2022'de bütün malları satılmış artık bu aşikar resmi ama sattığı paraların hiçbiri ortada yok yerine bir şey de almamış" dedi.
İnanır, dayısının üzerine kayıtlı mal varlığı konusunda ise "Belki bilmediğiniz bir mal varlığı vardır" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:
"Hayır hepsi resmi bir tane evi var bir de Fatsa'da dededen kalma toprak var şu anda Kadir İnanır'ın üzerine görünüyor."
JÜLİDE KURAL SESSİZLİĞİNİ KORUYOR
Miras tartışmalarında gözlerin çevrildiği isim ise Kadir İnanır'ın 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural oldu. A Haber'e konuşan Kural, devam eden tartışmalarla ilgili yaptığı açıklamada yas sürecinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Ben bir yas dönemindeyim çok büyük bir acı yaşıyorum o nedenle bu ülkenin çok sevdiği ve saydığı sanatçısına aynı saygıyı herkesin göstermesini dilerim."
TELİF GELİRLERİ DE MİRASIN ÖNEMLİ DETAYLARINDAN
Sanat hayatı boyunca 182 film ve 12 dizide rol aldığı belirtilen Kadir İnanır'ın sahip olduğu varlıkların yanı sıra telif hakları da miras tartışmasının önemli başlıklarından biri oldu. Sanatçının mirasında telif haklarından yıllık yaklaşık 10 milyon TL gelir beklendiği iddia edildi.
Vasiyetin geçerliliği, mirasçıların itirazları ve mirasın paylaşımına ilişkin süreçte son söz mahkemede olacak.
Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel, "Kadir İnanır, mirasını Jülide Kural'a bırakmadı!" başlıklı yazısında vasiyetin ayrıntılarını açıkladı.
Kural ve yeğeni İnanır arasında tartışmalar devam ederken Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel, vasiyetnamede yer alan telif hakları, sanatçının adına yapılabilecek projeler ve üç vakfa ilişkin maddeleri gündeme taşıdı. İnanır'ın telif haklarıyla adına yapılacak projelerin yetkisini 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakmasının ardındaki amacı sorgulayan Tezel, vasiyetnamede adı geçen vakıflara ve sanatçının siyasi duruşuna da dikkat çekti.
İşte Tezel'in 23 Eylül tarihli yazısı:
"Rahmetli Kadir İnanır her şeyi önceden planlamış. 2022'de notere gitmiş, aynı gün doktor raporu almış ve iki şahidin huzurunda vasiyetnamesini imzalamış.
Hatta vasiyetini "Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır" sözleriyle sonlandırmıştır. Yani bir anlamda 28 mirasçısına "Jülide Hanım'a dava açmayın, boşuna kadını uğraştırmayın" demiş!
İnanır'ın evlerinin, nakit parasının, paha biçilmeyen koleksiyonlarının toplam değerinin yaklaşık 935 milyon TL ile 1 milyar TL arasında olduğu tahmin ediliyor. Kural'a bırakılan telif hakları da yıllar içerisinde mirasın değerini daha da artıracak.
Şimdi akla şu soru geliyor: Madem Kadir İnanır tüm mirasının yönetimini hayat arkadaşına bıraktı, onunla neden evlenmedi?
İnanır, nikâh yerine vasiyetname hazırlayarak miras yönetiminin yüzde 100'ünü Kural'a bırakmasını sağladı.
Dikkat ederseniz miras değil, mirasın yönetiminden bahsediyorum! İnanır, aynı zamanda hayatının belgesel yapılmasına ve adına kurulacak dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi her türlü girişime izni hakkını ve telif haklarını da Kural'a miras bıraktı.
VASİYETNAMEDE VAKIF AYRINTISI ÖNEMLİ!
İnanır ayrıca eğer mirasın açıldığı tarihte Kural'ın hayatta olmaması halinde ise tüm mirasının İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Nesin Vakfı'na eşit olarak dağıtılmasını istedi.
Eğer Kural, İnanır'a verdiği sözü tutarsa bu büyük servetle vakıf ve sanat merkezi kurulacak, belgeseller çekilecek ve Kadir İnanır'ın adı sonsuza kadar yaşatılacak.
Ayrıca üç vakıf desteklenecek.
"Bu üç vakıf da solcu kimliğe sahip. Fatsalı Kadir İnanır vasiyetnamesinde neden Mehmetçik Vakfı'ndan bahsetmemiş" diyenler olabilir.
Gençler bilmiyor olabilir; İnanır'ın doğup büyüdüğü yıllarda Fatsa solun kalesiydi.
İnanır hep solcu kimliğiyle bilindi. Açılım Süreci'nde Akil Adam oldu ve Kürtlerin sosyal, kültürel ve kimliksel haklarını sonuna kadar savundu.
Güneydoğu sorununun bitmesini istedi.
İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı da özellikle 90'lı yıllarda Güneydoğu'da insan hakları ihlallerine odaklanmıştı. Bence Kadir İnanır ölümünden sonra da Demokratik Açılımı desteklemek ve Akil Adam kalmak istedi.
Adının yaşatılması ve vakıfların desteklenmesi için de mirasının yönetimini Kural'a bıraktı! Bakalım Kural, İnanır'a verdiği sözü harfiyen tutacak mı?"
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