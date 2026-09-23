Kazıkların mevcut durumunu ve sayısını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen jeoradar çalışmasında, 200 kazığın yerinde olduğu, 800 kazığın ise bulunmadığı tespit edildi. Teknik değerlendirmelerde bu durum, inşa tarihinden bugüne ahşap kazıkların yaklaşık yüzde 80'inin yok olduğunu gösteren bir bulgu olarak kaydedildi.

RİSKLERE KARŞI MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI

Mevcut zemin koşullarını belirlemek ve yapı çevresindeki zemin yüzeyinde gözlenen deformasyonları araştırmak amacıyla sondaj, arazi ve laboratuvar testleri, jeofizik ölçümler ile aletsel gözlem çalışmaları gerçekleştirildi.