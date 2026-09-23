Kadir İnanır’ın vasiyetinde Jülide Kural’a bırakılan telif hakları ve üç vakıf detayı dikkat çekti. İnanır, adliyeye geliş amaçlarının miras talebinde bulunmak olmadığını belirterek şöyle konuştu: "Bizi mahkeme çağırdı miras için çağırmadı mirasın okunması için geldik para peşine gelmedik."

Levent İnanır, başka bir açıklamasında da dayısına yönelik bağlılığını şu sözlerle dile getirdi: "Kadir dayım yaşasa da ben kolumu kessem versem ona ne parası Kadir dayımdan bana kalacak para pul ne ise Kadir dayım ziyadesiyle bana yaptı benim haklarım var o haklarımı alacağım tabii ki." Yeniden dava açıp açmayacakları sorulan Levent İnanır, "Tabii açacağız" yanıtını verdi.

"BÜYÜK BİR SERVETİ YOK" Levent İnanır, Kadir İnanır'ın kamuoyunda konuşulduğu gibi büyük bir servete sahip olmadığını da ileri sürdü. Sanatçının 2022 yılında mallarının satıldığını belirten Levent İnanır, "Denildiği gibi büyük bir serveti yok. 2022'de bütün malları satılmış artık bu aşikar resmi ama sattığı paraların hiçbiri ortada yok yerine bir şey de almamış" dedi. İnanır, dayısının üzerine kayıtlı mal varlığı konusunda ise "Belki bilmediğiniz bir mal varlığı vardır" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi: "Hayır hepsi resmi bir tane evi var bir de Fatsa'da dededen kalma toprak var şu anda Kadir İnanır'ın üzerine görünüyor."



JÜLİDE KURAL SESSİZLİĞİNİ KORUYOR Miras tartışmalarında gözlerin çevrildiği isim ise Kadir İnanır'ın 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural oldu. A Haber'e konuşan Kural, devam eden tartışmalarla ilgili yaptığı açıklamada yas sürecinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ben bir yas dönemindeyim çok büyük bir acı yaşıyorum o nedenle bu ülkenin çok sevdiği ve saydığı sanatçısına aynı saygıyı herkesin göstermesini dilerim."



TELİF GELİRLERİ DE MİRASIN ÖNEMLİ DETAYLARINDAN Sanat hayatı boyunca 182 film ve 12 dizide rol aldığı belirtilen Kadir İnanır'ın sahip olduğu varlıkların yanı sıra telif hakları da miras tartışmasının önemli başlıklarından biri oldu. Sanatçının telif haklarından yıllık yaklaşık 10 milyon TL gelir beklediği ifade edildi. Vasiyetin geçerliliği, mirasçıların itirazları ve mirasın paylaşımına ilişkin süreçte son söz mahkemede olacak.





KADİR İNANIR MİRASINI JÜLİDE KURAL'A BIRAKMADI! VASİYETNAMEDEKİ O AYRINTI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI



Kural ve yeğeni İnanır arasında tartışmalar devam ederken Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel, vasiyetnamede yer alan telif hakları, sanatçının adına yapılabilecek projeler ve üç vakfa ilişkin maddeleri gündeme taşıdı. İnanır'ın telif haklarıyla adına yapılacak projelerin yetkisini 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakmasının ardındaki amacı sorgulayan Tezel, vasiyetnamede adı geçen vakıflara ve sanatçının siyasi duruşuna da dikkat çekti.



İşte Tezel'in 23 Eylül tarihli yazısı:



Rahmetli Kadir İnanır her şeyi önceden planlamış. 2022'de notere gitmiş, aynı gün doktor raporu almış ve iki şahidin huzurunda vasiyetnamesini imzalamış.