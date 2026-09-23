Yeniden açılan soruşturma kapsamında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Silivri Adliyesi'nde "bilgi sahibi" sıfatıyla yaklaşık iki saat boyunca savcılığa ifade verdi. Savcılık sorgusunun ayrıntıları kamuoyuna tam olarak yansımazken, sorguda Perinçek'e cezaevinde kaybolduğu iddia edilen el yazısı notların sorulduğu öğrenildi.

Eski MİT Asya Bölgesi Başmüşaviri Kâşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de "Oda TV kumpası" kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde, ilk duruşmasına yalnızca on gün kala şüpheli koşullarda hayatını kaybetmişti. Dönemin adli mercilerince "kronik iskemik kalp hastalığına bağlı kalp durması" denilerek 2012'de takipsizlikle kapatılan dosya, aradan geçen 15 yılın ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kasten öldürme" , "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" ile "2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri Kanunu'na muhalefet" suçları kapsamında yeniden açıldı.

Kozinoğlu, cezaevinde bulunduğu dönemde güvenliğinin kalmadığını belirterek kaleme aldığı gizli notları ve mektupları Doğu Perinçek'e ulaştırmış, bu metinler ölümünün hemen ardından "Kaşif Kozinoğlu'nun Mezara Götürmediği Sırlar" başlığıyla kitaplaştırılmıştı. Perinçek, bu ölümün basit bir kalp krizi olmadığını, mahkemedeki savunmasıyla kumpas mekanizmasını çökerteceğini belirten Kozinoğlu'nun planlı bir suikasta kurban gittiğini savunmuştu.

SAVCILIK KAYIP 1500 SAYFANIN PEŞİNDE

Savcılığın Perinçek'e yönelttiği en kritik başlığı, cezaevinde buharlaştırıldığı iddia edilen savunma notları oluşturdu. İddialara göre Kozinoğlu; MİT operasyonları, Orta Asya'daki para transferleri ve bürokrasiye sızan örgüt kadrolarının listesini içeren yaklaşık 1500 sayfalık el yazısı hazırlamış, ancak bu dokümanlar cezaevi yönetimi tarafından engellenerek adli emanete kaydedilmeksizin ortadan kaldırılmıştı. Başsavcılık, dönemin kayıtları ve firari cezaevi personeli üzerinden bu kayıp arşivin izini sürüyor.

Perinçek, Kozinoğlu'nun 22 Ekim 2011 tarihli notlarında kaleme aldığı "Öldürmek dâhil her şeyi yaptırabilir" uyarısını hatırlatarak, cinayet kastının açık olduğunu daha önce söylemişti.