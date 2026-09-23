THY filosunu büyütüyor: Boeing’den 150 yeni uçak alacak
Türk Hava Yolları, büyüme hedefleri doğrultusunda Boeing ile 150 adede kadar B737 MAX uçağını kapsayan sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın huzurunda imzalanan anlaşmayla 100 uçak kesin siparişe bağlanırken, 50 uçak için opsiyon hakkı tanındı.
Türk Hava Yolları, filosunu ve uçuş ağını büyütme hedefleri doğrultusunda Boeing ile önemli bir anlaşmaya imza attı.
2025 yılından bu yana sürdürülen görüşmeler sonucunda kesinleştirilen anlaşma, THY'nin Boeing ile bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük tek koridorlu uçak siparişi olma özelliğini taşıyor.
Sipariş kapsamında 100 adet Boeing 737-8 kesin olarak alınacak, ilave 50 adet Boeing 737 MAX uçağı için ise opsiyon hakkı bulunacak. Anlaşma, B737 MAX ailesinin en büyük üyesi olan Boeing 737-10 modeline geçiş imkânı da sunuyor.
Böylece THY, yolcu talebi ve operasyonel ihtiyaçlara göre filo kapasitesini daha esnek biçimde planlayabilecek.
ANLAŞMA BAŞKAN ERDOĞAN'IN HUZURUNDA KESİNLEŞTİRİLDİ
B737 MAX siparişine ilişkin anlaşmanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda kesinleştirildiği bildirildi.
Yeni uçakların, THY'nin özellikle yüksek talep gören kısa ve orta menzilli iç ve dış hat operasyonlarını güçlendirmesi hedefleniyor.
MURAT ŞEKER: ÖNEMLİ BİR ADIMI TEMSİL EDİYOR
Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, şunları söyledi:
"Bu anlaşma, filomuzu büyütme stratejimiz doğrultusunda attığımız önemli bir adımı temsil ediyor. Yeni Boeing 737 MAX uçakları, operasyonlarımıza daha yüksek verimlilik ve esneklik kazandırarak İstanbul'daki merkezimizden hizmet verdiğimiz geniş uçuş ağımızı destekleyecek. Türkiye'nin havacılık ekosistemine de katkı sağlayan bu anlaşma sayesinde Boeing ile uzun yıllara dayanan iş birliğimizi daha da ileri taşımaktan memnuniyet duyuyoruz."
BOEİNG: TÜRKİYE'NİN HAVACILIK EKOSİSTEMİNİ DESTEKLEYECEĞİZ
Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve CEO'su Stephanie Pope da anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, THY ile uzun yıllara dayanan iş birliğine vurgu yaptı:
"Bu sipariş, Türk Hava Yolları ile uzun yıllara dayanan iş birliğimizi şekillendiren karşılıklı güveni ve ortak vizyonu yansıtıyor. İstanbul merkezli uçuş ağını büyüterek dünya genelinde daha fazla insanı daha fazla noktaya ulaştıran Türk Hava Yolları'nı ve Türkiye'nin havacılık ekosistemini desteklemeyi sürdürmekten gurur duyuyoruz."
YENİ UÇAKLARLA FİLO VE UÇUŞ AĞI GÜÇLENECEK
Yeni B737 MAX uçaklarının, THY'nin kısa ve orta menzilli operasyonlarında kapasite artışına katkı sağlaması bekleniyor.
Boeing 737-8 modeli; menzil ve yük kapasitesinin yanı sıra yakıt tüketimi ve emisyonlarda sağladığı yüzde 20'lik azalma ile öne çıkıyor. Bu özelliklerin, THY'nin büyüyen uçuş ağı ve değişen operasyonel ihtiyaçlarına yanıt vermesine katkı sağlaması hedefleniyor.
THY VE AJET FİLOSUNDA 200'DEN FAZLA BOEİNG UÇAĞI BULUNUYOR
Türk Hava Yolları ve AJet filolarında hâlihazırda 737 MAX, 737 Next-Generation, 787 Dreamliner, 777 ve 777 Freighter modelleri dahil 200'ün üzerinde Boeing uçağı bulunuyor.
Yeni anlaşma, THY'nin 2025 yılında verdiği 75 adet Boeing 787 Dreamliner siparişinin ardından iki şirket arasındaki iş birliğini daha da genişletiyor.
TÜRKİYE'NİN HAVACILIK EKOSİSTEMİNE YÖNELİK İŞ BİRLİĞİ
THY ve Boeing arasındaki iş birliği yalnızca uçak siparişiyle sınırlı kalmıyor.
İki şirket bu yıl, Türkiye'nin havacılık ekosistemine yönelik endüstriyel katılım alanında stratejik bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı. Üç temel başlık üzerine kurulan iş birliği çerçevesinde Yetkinlik Geliştirme, Değer Oluşturma ve İş Fırsatları alanlarında çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.
Bu kapsamda yetkinliklerin geliştirilmesi, teknoloji ve bilgi birikiminin paylaşılması, insan kaynağının desteklenmesi ve sürdürülebilirlik çalışmalarının güçlendirilmesinin yanı sıra yeni endüstriyel iş birliği fırsatlarının oluşturulması hedefleniyor.
Boeing ile yapılan yeni uçak anlaşması ve endüstriyel katılım çalışmaları, iki şirket arasındaki iş birliğinin filo büyümesinin yanı sıra Türkiye'nin havacılık ekosistemine yönelik alanlarda da sürdürülmesini öngörüyor.
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