THY filosunu büyütüyor: Boeing’den 150 yeni uçak alacak

Türk Hava Yolları, filosunu ve uçuş ağını büyütme hedefleri doğrultusunda Boeing ile önemli bir anlaşmaya imza attı.

2025 yılından bu yana sürdürülen görüşmeler sonucunda kesinleştirilen anlaşma, THY'nin Boeing ile bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük tek koridorlu uçak siparişi olma özelliğini taşıyor.

Sipariş kapsamında 100 adet Boeing 737-8 kesin olarak alınacak, ilave 50 adet Boeing 737 MAX uçağı için ise opsiyon hakkı bulunacak. Anlaşma, B737 MAX ailesinin en büyük üyesi olan Boeing 737-10 modeline geçiş imkânı da sunuyor.

Böylece THY, yolcu talebi ve operasyonel ihtiyaçlara göre filo kapasitesini daha esnek biçimde planlayabilecek.