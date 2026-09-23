CHP içindeki derin çatlaklar ve yönetim krizleri kopuşları tetikliyor. Kendi partisiyle çöp, asfalt ve vekalet kavgaları yaşayan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, hizmet üretebilmek amacıyla AK Parti saflarına katılmaya hazırlanıyor.

ROZET 28 EYLÜL'DE

Siyasi kulislerde yankılanan bilgilere göre, CHP'deki kaos ortamından uzaklaşmak isteyen Onur Emrah Yıldız, 28 Eylül'de düzenlenecek AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda resmi olarak AK Parti'ye katılacak.

Yıldız'a yakın kaynaklar parti değişikliği iddialarını doğrularken, belediye başkanının süreç karşısında sessizliğini koruduğu kaydedildi.

AK Parti kanadından sızan bilgilere göre, belediye başkanına yönelik inceleme süreci devam ediyor. Parti kurmayları, "Geçme olasılığı geçmeme ihtimalinden fazla." değerlendirmesinde bulundu.

BÜYÜKŞEHİRLE ÇÖP KAMYONU GERİLİMİ

Takvim.com.tr Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ı CHP'den koparan sürecin detaylarına ulaştı.

Yıldız'ın CHP ile yaşadığı gerilimin merkezinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaşanan ağır hizmet krizleri yer alıyor.

Harmandalı Katı Atık Tesisleri konusundaki çöp krizinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a telefonla ulaşamadığını belirten Yıldız, Büyükşehir ekiplerinin Çiğli'nin çöp kamyonlarını tesise sokmaması üzerine kendi talimatıyla Büyükşehir TIR'larının önünü kestirdi.

Basına kapalı CHP grup toplantısında sert tepki gösteren Yıldız, "Kimse Çiğli halkını Büyükşehir imkanlarıyla terbiye etmeye kalkmasın. Bu koltuklar kimsenin babasının malı değil. Ben doktor değilim, çevre mühendisiyim." diyerek Cemil Tugay'a yüklendi.

Yıldız ayrıca Büyükşehir'in Çiğli'ye giden asfalt ve altyapı hizmetlerini kestiğini aktardı.

'İLÇE BAŞKANINI BELEDİYE BİNASINA SOKMAYIN'

Edinilen bilgilere göre CHP Çiğli İlçe Örgütü ile Çiğli Belediye Başkanı Yıldız arasındaki iletişim tamamen koptu.

CHP Çiğli İlçe Başkanı Süleyman Karadağ, Yıldız'ın kendisi için belediye binasına alınmaması ve görüşülmemesi yönünde güvenliğe talimat verdiğini iddia etti.

VEKALETİNİ CHP'Lİ ADAYLARA VERMEDİ

Yıldız'ın 15 Temmuz ve 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi törenlerine katılmaması, vekaleti CHP'li meclis üyeleri yerine Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman Başaran'a bırakması CHP'de büyük rahatsızlık yarattı.

Karadağ, Yıldız'ın sadece borç yapılandırması açıklamasıyla geçiştirmemesi gerektiğini vurgulayarak, "'Ben bu kadar haysiyetsiz, kişiliksiz, karaktersiz insan mıyım? Bu iftira ve dedikoduları bırakın' demesini ve bu tartışmaya noktayı koymasını bekliyorum." çağrısında bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ATADIĞI İL BAŞKANIYLA ATIŞTI

Parti içi krizler eski yönetimle yaşanan polemiklerle daha da derinleşti.

Yıldız'ın, göreve geldikten sonra önceki yönetimi adaylık sürecinde "usulsüz ve yoğun işe alımlar yapmakla", "bankamatik personeli çalıştırmakla" suçlamasına CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü'den sert cevap geldi.

Rakamları açıklayan Gümrükçü, 5 yılda kadronun 1.075'ten 1.520'ye çıktığını, adaylık dönemindeki alımın yalnızca 40 kişi olduğunu bildirdi.

Açılan yeni sosyal tesisler ile genişleyen ilçe nüfusu nedeniyle bu istihdamın zorunlu olduğunu savunan Gümrükçü, Yıldız'a hitaben, "Kıdemli büyüğün olarak bana sor. Yanlış hesap Bağdat'tan döner." ifadelerini kullandı.

KURŞUNLANMA VAKASI ANKARA TRAFİĞİNİ HIZLANDIRDI

Çiğli Belediye Başkanı Yıldız'ın makam aracına 20 Ağustos'ta silahlı saldırı düzenlendi.

Olayla ilgili K.S. ve S.D. tutuklandı.

Kulis bilgilerine göre Yıldız, kurşunlama olayından CHP'yi sorumlu tuttu.

Bu vaka bardağı taşıran son damla oldu ve Yıldız, farklı aracılar vasıtasıyla AK Parti ile temasa geçerek geçiş talebini iletti.

AK Parti organlarının araştırma sürecinde özellikle kurşunlanma olayının detaylarını sorguladığı öğrenildi.

FOÇA'DAN SONRA ANKARA'DA TEMAS

CHP'li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın dev projeleri gerçekleştirmek amacıyla AK Parti'ye katılarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan rozet almasının hemen ardından, Yıldız'ın Ankara'ya gittiği ortaya çıktı.

Yıldız'ın başkentte AK Parti Genel Sekreteri ile İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile görüştüğü kaydedildi.

Fıçı ile aynı gün geçişin gerçekleşmemesinin sebebinin, Yıldız hakkındaki inceleme sürecinin henüz tamamlanmaması olduğu belirlendi.

TELEFONLAR KAPALI

İddiaların ardından ilk resmi açıklamasını yapan Onur Emrah Yıldız, Ankara ziyaretinin parti değiştirmekle ilgisi olmadığını söyledi.

Yıldız, "İller Bankası ödenek kesintileri, SGK borç yapılandırması, Enerji Bakanlığı temasları ve Taşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma katkı payı düzenlemeleri için kurumlarla görüştüğünü, gündeminde başka konu bulunmadığını" dile getirdi.

Resmi açıklamaya rağmen Yıldız'ın, iddiaları sormak isteyen Yeni Partili milletvekillerinin ve gazetecilerin telefonlarına çıkmadığı iddia edildi.