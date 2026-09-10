TOKİ İstanbul'da 1.071 sosyal kiralık konutu 3 yıllığına verecek





MKYK'DA EKONOMİ GÜNDEMİ VE KİRALIK KONUT PROJESİ



MKYK'da sosyal konut projeleri ve kiralık konut kampanyasının da ele alınması bekleniyor. Kiralık konut çalışmasının sadece İstanbul ile sınırlı kalmaması yönünde bazı görüşlerin olduğu bilinirken, bu talepler kapsamlıca ele alınacak.



Ayrıca Orta Vadeli Ekonomik Program'ın sonuçları değerlendirilecek.