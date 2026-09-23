Manifest menajeri Tolga Akış'ın uyuşturucu testi negatif çıktı
Manifest müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından incelenen kan, idrar ve saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadığı öğrenildi. Akış, 28 Ağustos'ta gözaltına alınmasının ardından "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçundan tutuklanmıştı.
Manifest müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın uyuşturucu testinin negatif çıktığı öğrenildi.
Akış hakkında "müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla soruşturma yürütülüyordu.
UYUŞTURUCU MADDEYE RASTLANMADI
Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından Tolga Akış'tan kan, idrar ve saç örnekleri alındı.
Söz konusu örneklerin incelendiği ve yapılan incelemelerde kan, idrar ve saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirtildi.
28 AĞUSTOS'TA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Manifest müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 28 Ağustos tarihinde gözaltına alınmıştı.
Akış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılık işlemlerinin ardından ise "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçundan tutuklanmıştı.
Soruşturmanın "müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.