Akış hakkında "müstehcenlik" , "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla soruşturma yürütülüyordu.

Manifest müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın uyuşturucu testinin negatif çıktığı öğrenildi.

UYUŞTURUCU MADDEYE RASTLANMADI

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından Tolga Akış'tan kan, idrar ve saç örnekleri alındı.

Söz konusu örneklerin incelendiği ve yapılan incelemelerde kan, idrar ve saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirtildi.