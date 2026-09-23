Türksat'ın frekans güncellemesi sonrası bazı Samsung TV'lerde kanalların silinmesi ve geri getirilememesi dev bir tüketici krizine dönüştü. Sektör temsilcileri markanın Türkiye standartlarına uymayan cihaz sattığını belirtirken, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu "Olay gizli ayıptır, garantisi dolsa bile para iadesi ve tazminat alınabilir" uyarısında bulundu.

Samsung'un Türkiye'ye standart dışı televizyon satıp satmadığı tartışılıyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

SKANDALIN PERDE ARKASI: "20 MODEL ONAYSIZ SATILDI"

Sektörün çatı kuruluşu olan Telekomünikasyon Uydu Elektroniği Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TUYAD), Samsung'un yaklaşık 20 farklı televizyon modelini Türkiye'deki resmi TKGS onay süreçlerinden geçirmeden piyasaya sürdüğünü açıkladı. Bu sistem olmadığı için televizyonlar yeni frekansları otomatik olarak tanımlayamıyor ve yayınlar kararıyor.

Ağaoğlu "16 Ağustos 2026'daki Türksat uydu/frekans geçişinden sonra özellikle bazı Samsung Smart TV modellerinde TKGS kanal güncellemesinin çalışmaması konusunda ciddi bir tüketici sorunu ortaya çıkmış görünüyor. Tüketici mevzuatı açısından TKGS'nin mevzuat gereği her televizyonda zorunlu olup olmadığı ve TKGS'li olduğu izlenimi verilen bir televizyonun fiilen bu işlevi yerine getirmemesinin incelenmesi gerekir. Bu konuda yalnızca kullanıcı şikâyetleri değil, sektör kuruluşu TUYAD da açıklama yaptı. Özellikle TUYAD'ın "yaklaşık 20 Samsung modelinin TKGS onay sürecinden geçmeden sahaya çıktığı" yönündeki açıklaması resmi makamlarca ve Samsung tarafından model bazında açıklığa kavuşturulmalıdır" ifadelerini kullandı.