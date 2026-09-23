Samsung TV’lerde 'Standart dışı ürün' skandalı! Uzman isim değerlendirdi: "Cihazlar gizli ayıplı, Samsung tazminat ödemeli!"
Samsung TV’lerde 'TKGS' bulunmaması nedeniyle yaşanan kanal krizi büyürken, uzmanlar mağdur tüketiciler için yasal süreci başlattı. Olayın münferit değil kitlesel bir ayıp olduğunu vurgulayan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Ticaret Bakanlığına çağrıda bulunarak mağdur olan vatandaşlara tazminat ödenmesi ve Tüketici Hakem Heyeti başvurularının yapılması gerektiğini vurguladı.
Türksat'ın frekans güncellemesi sonrası bazı Samsung TV'lerde kanalların silinmesi ve geri getirilememesi dev bir tüketici krizine dönüştü. Sektör temsilcileri markanın Türkiye standartlarına uymayan cihaz sattığını belirtirken, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu "Olay gizli ayıptır, garantisi dolsa bile para iadesi ve tazminat alınabilir" uyarısında bulundu.
Türkiye'de 16 Ağustos'ta gerçekleşen Türksat 3A'dan Türksat 4A'ya geçiş süreci, Samsung marka televizyonlarda ciddi bir mağduriyet yarattı.
SKANDALIN PERDE ARKASI: "20 MODEL ONAYSIZ SATILDI"
Sektörün çatı kuruluşu olan Telekomünikasyon Uydu Elektroniği Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TUYAD), Samsung'un yaklaşık 20 farklı televizyon modelini Türkiye'deki resmi TKGS onay süreçlerinden geçirmeden piyasaya sürdüğünü açıkladı. Bu sistem olmadığı için televizyonlar yeni frekansları otomatik olarak tanımlayamıyor ve yayınlar kararıyor.
Ağaoğlu "16 Ağustos 2026'daki Türksat uydu/frekans geçişinden sonra özellikle bazı Samsung Smart TV modellerinde TKGS kanal güncellemesinin çalışmaması konusunda ciddi bir tüketici sorunu ortaya çıkmış görünüyor. Tüketici mevzuatı açısından TKGS'nin mevzuat gereği her televizyonda zorunlu olup olmadığı ve TKGS'li olduğu izlenimi verilen bir televizyonun fiilen bu işlevi yerine getirmemesinin incelenmesi gerekir. Bu konuda yalnızca kullanıcı şikâyetleri değil, sektör kuruluşu TUYAD da açıklama yaptı. Özellikle TUYAD'ın "yaklaşık 20 Samsung modelinin TKGS onay sürecinden geçmeden sahaya çıktığı" yönündeki açıklaması resmi makamlarca ve Samsung tarafından model bazında açıklığa kavuşturulmalıdır" ifadelerini kullandı.
TÜKETİCİ BAŞKANI AYDIN AĞAOĞLU NE DİYOR?
Yaşanan mağduriyeti değerlendiren Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicilerin haklarını ve izlemesi gereken yasal yolu şöyle özetledi:
ÜRÜN "AYIPLI MAL" STATÜSÜNDE
TKGS özelliği var gibi satılan veya Türkiye standartlarına uyacağı varsayılan cihazların bu işlevi görmemesi 6502 sayılı Kanun'a göre açıkça ayıplı maldır.
GARANTİ SÜRESİ ÖNEMLİ DEĞİL
Garantisi bitse dahi, ortaya çıkan durum 'gizli ayıp' kapsamında değerlendirildiğinden tüketicilerin ayıp ortaya çıktığı andan itibaren yasal başvuru hakkı doğmaktadır.
HANGİ HAKLAR VAR
Mağdur olan vatandaşlar Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak, televizyonda değer kaybı oranında para indirimi, cihazın yenisiyle değiştirilmesi veya ücret iadesi talep edebilir.
Ağaoğlu, "Sonuç olarak on binlerce tüketicinin bireysel olarak Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapabilme hakkı bulunmaktadır. Ne var ki Ticaret Bakanlığınca konunun ayrıntılı şekilde incelenip, topluca mağduriyetin giderilmesini sağlayacak kararları alması ve her bir tüketiciye makul miktarda tazminat ödenmesi bağlamında uygulama geliştirilmelidir" ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanlığına çağrı: Ağaoğlu, sorunun münferit değil kitlesel olduğunu belirterek Ticaret Bakanlığının devreye girmesi ve Samsung'un her bir mağdura tazminat ödemesini sağlayacak toplu bir karar alması gerektiğini vurguladı.