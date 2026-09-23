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Ankara merkezli 11 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu: 14 milyon liralık vurgunda 23 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, yatırım vaadiyle sahte uygulamalar yükleterek 14 kişiyi yaklaşık 14 milyon lira dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik 11 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara merkezli 11 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu: 14 milyon liralık vurgunda 23 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, şüphelilerin yatırım yapma vaadiyle vatandaşlarla iletişime geçerek sahte uygulamalar yüklettikleri ve bu yöntemle 14 kişiyi yaklaşık 14 milyon lira dolandırdıkları belirlendi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik Ankara merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

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