Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, şüphelilerin yatırım yapma vaadiyle vatandaşlarla iletişime geçerek sahte uygulamalar yüklettikleri ve bu yöntemle 14 kişiyi yaklaşık 14 milyon lira dolandırdıkları belirlendi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik Ankara merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

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