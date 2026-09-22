Sermaye piyasalarında gerçekleştirildiği öne sürülen manipülatif işlemlere yönelik soruşturma genişliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni dalga operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Gürlek'in açıklamasına göre operasyon, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

İSTANBUL VE AYDIN'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

Bakan Gürlek'in paylaşımı (Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

60 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Son operasyonla birlikte soruşturmanın bilançosu da genişledi.

Bakan Gürlek'in verdiği bilgilere göre bugüne kadar 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bunlardan 4'ü tutuklanırken 44 şüphelinin gözaltındaki işlemleri sürüyor. 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

MALVARLIKLARI DA MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın yalnızca borsadaki işlemlerle sınırlı kalmadığını belirten Gürlek, mali boyutun da bütün yönleriyle incelendiğini açıkladı.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen kazancın ortaya çıkarılması, malvarlıklarının kaçırılmasının önlenmesi ve mağdur yatırımcıların haklarının korunması amacıyla adli ve mali tedbirlerin uygulandığı bildirildi.

GÜRLEK: KAZANCIN İZİ SONUNA KADAR TAKİP EDİLECEK

Bakan Gürlek, vatandaşların birikimlerini hedef alan sermaye piyasası suçlarıyla mücadelenin sürdürüleceğini vurguladı.

Hukuki sorumluluğu tespit edilen kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını belirten Gürlek, suçtan elde edilen kazancın izinin takip edileceğini ve mağdur vatandaşların haklarının korunması amacıyla hukuki tedbirlerin uygulanacağını bildirdi.





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