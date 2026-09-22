COP31 Eylem Gündemi BM'de açıklandı: 10 öncelikli tema, küresel hedefler ve 11 girişim
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin Antalya'da ev sahipliği yapacağı COP31'in yol haritasını açıkladı. "Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon" ilkeleri üzerine kurulan COP31 Eylem Gündemi, 10 öncelikli tema, küresel hedefler, 11 girişim ve 13 destekleyici çıktıdan oluşuyor.
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında New York'ta temaslarını sürdüren COP31 Başkanı Murat Kurum, "COP31 Eylem Gündemi'nin Lansmanı Üst Düzey Etkinliği"nde Türkiye'nin Antalya'da gerçekleştireceği COP31'e ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Kurum, eylem gündeminin hedeflerini somut uygulamalara ve sahada ölçülebilir sonuçlara dönüştürmeyi amaçladığını belirterek taraf ülkeleri sürecin aktif ortakları olmaya davet etti.
COP31 EYLEM GÜNDEMİ BM'DE TANITILDI
COP31 Başkanı Murat Kurum, New York İklim Haftası kapsamında BM nezdinde gerçekleştirilen üst düzey etkinlikte COP31 Eylem Gündemi'ni uluslararası kamuoyuna açıkladı.
Etkinlikte Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Selwin Hart, COP30 Başkanı Büyükelçi Andre Aranha Correa do Lago, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve COP29 Baş Müzakerecisi, Avustralya Bakan Yardımcısı ve COP31 İcra Direktörü Kushla Munro ile Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Prof. Dr. Seleste Saulo da konuşma yaptı.
Yaklaşık 20 ülkenin bakan ve bakan yardımcılarının yanı sıra uluslararası finans kuruluşlarının temsilcileri de etkinlikte söz aldı.
"UYGULAMA COP'U" VİZYONU
Bakan Kurum, COP31 hazırlıklarının yalnızca yeni taahhütler açıklamakla sınırlı kalmayacağını, mevcut hedeflerin sahada ölçülebilir sonuçlara dönüştürülmesini amaçladıklarını belirtti.
Kurum, "Bugün burada yalnızca COP31 Eylem Gündemi'ni tanıtmak için değil, iklim eyleminde hedeften uygulamaya geçişi nasıl hızlandıracağımızı birlikte konuşmak için bulunuyoruz" dedi.
İklim krizinin aciliyeti konusunda ortak bir anlayış bulunduğunu ifade eden Kurum, teknolojilerin önemli bölümünün mevcut olduğunu ve dünyanın birçok bölgesinde uygulanabilir çözümler bulunduğunu söyledi.
Kurum, temel meselenin bu çözümlerin nasıl hayata geçirileceği olduğunu belirterek finansmana erişim, kapasite eksiklikleri, teknoloji ve yatırımların ihtiyaçlarla buluşturulması ve uluslararası iş birliğinin uygulama hızına yetiştirilmesi gibi konulara dikkat çekti.
COP31 Başkanlığı olarak Antalya'ya "Uygulama COP'u" vizyonuyla hazırlandıklarını belirten Kurum, "Bizim için uygulama; yalnızca daha fazla taahhüt açıklamak değil, artık mevcut taahhütleri sahada ölçülebilir sonuçlara dönüştürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
10 ÖNCELİKLİ TEMA, KÜRESEL HEDEFLER, 11 GİRİŞİM
COP31 Eylem Gündemi'nin ölçülebilir hedefleri, somut girişimleri ve uygulama araçlarını ortak bir çerçevede buluşturacak şekilde hazırlandığını belirten Kurum, gündemin taraf ülkelerle yapılacak görüş alışverişleriyle netleşeceğini söyledi.
Eylem Gündemi'nin 10 öncelikli tema, küresel hedefler, 11 girişim ve 13 destekleyici çıktı üzerine kurulduğunu ifade eden Kurum, New York'taki temasların ardından çalışmaların Fiji Pre-COP toplantısıyla devam edeceğini belirtti.
COP31' İN KÜRESEL HEDEFLERİ
Kurum, COP31 kapsamında 2035 Küresel Uygulama Hedefleri doğrultusunda belirlenen hedefleri şöyle sıraladı:
- Elektriğin nihai enerji tüketimindeki payını yüzde 35'e çıkarmak.
- Belediye atığı oluşumundaki öngörülen artışı en az yarıya indirmek.
- Binalarda enerji yoğunluğunu en az yüzde 25 azaltmak.
- Küresel döngüsel malzeme kullanım oranını en az yüzde 15'e çıkarmak.
Kurum, söz konusu hedeflerin hayata geçirilmesinin 2035 yılına kadar küresel emisyonlarda 8,5 ila 10 gigaton karbondioksit azaltım potansiyeli taşıdığına işaret etti. Kurum, her bir hedefi ve bunların uygulanmasına yönelik araçları da ayrıntılı şekilde anlattı.
ANTALYA YEŞİL SANAYİLEŞME MUTABAKATI
COP31 kapsamında hayata geçirilecek 11 girişimden söz eden Kurum, COP31 Küresel Elektrifikasyon Girişimi ile elektrifikasyonun küresel ölçekte hızlandırılmasının hedeflendiğini belirtti.
Küresel Yeşil Yük Koridorları Girişimi ile yeşil ve dayanıklı uluslararası yük koridorlarının gelişiminin destekleneceğini aktaran Kurum, Sıfır Atık, İstanbul Platformu ve Metan Üst Düzey Diyaloğu aracılığıyla atık ve metan azaltımı önündeki engellerin aşılmasının amaçlandığını söyledi.
Kurum, Antalya Yeşil Sanayileşme Mutabakatı ile sanayinin karbonsuzlaşmasında uygulama ve yatırımların hızlandırılmasının hedeflendiğini kaydetti.
YAPAY ZEKA VE TEMİZ TEKNOLOJİ GÜNDEMİ
En Az Gelişmiş Ülkeler Yeşil Sanayileşme Kolaylaştırma (LDC-GIF) Mekanizması kapsamında en az gelişmiş ülkelerdeki proje fırsatlarının teknoloji ve finansmanla buluşturulması için çalışılacağını belirten Kurum, Yapay Zeka Destekli Temiz Teknolojiler Girişimi ile temiz teknoloji pilotları ve yenilikçi çözümler geliştirileceğini ifade etti.
Döngüsellik Bilgi Paylaşım Ağı'nın iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacağını belirten Kurum, 2026 Antalya Yapay Zeka Taahhüdü ile yapay zekânın temiz teknolojiler için sorumlu kullanımının teşvik edileceğini söyledi.
Binalarda enerji yoğunluğunu 2035 yılına kadar en az yüzde 25 azaltma hedefi doğrultusunda SURFF ile iklim taahhütlerinin yatırım yapılmaya hazır kentsel projelere dönüştürüleceğini kaydeden Kurum, Antalya Enerji Verimli Binalar Mutabakatı ile enerji verimli ve dirençli binalara geçişin hızlandırılmasının amaçlandığını belirtti.
Kurum ayrıca Uluslararası Sürdürülebilir Binalar Yarışması düzenleneceğini ve yenilikçi iyi uygulamaların bu yolla yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini aktardı.
AKILLI VE DİRENÇLİ ŞEHİRLER İÇİN YENİ ADIMLAR
"Akıllı, Dirençli ve Sürdürülebilir Şehirler Üst Düzey Diyaloğu" ile dijital teknolojilerin şehirlerde iklim eylemi amacıyla kullanılmasının destekleneceğini ifade eden Kurum, İklim Uygulama Köprüsü (BRIDGE) kapsamında açıklanacak İstanbul Deklarasyonu ile BRIDGE'e yönelik uluslararası iş birliği ve siyasi desteğin güçlendirileceğini söyledi.
Herkes için iklim eylemi eğitimi hedefi kapsamında ise "Çocuklar, Gençlik ve İklim Dirençliliği Antalya Üst Düzey Diyaloğu"nun gerçekleştirileceğini belirten Kurum, iklim taahhütlerinin çocuklara ve gençlere duyarlı politika, finansman ve uygulamaya dönüşmesini ve gençlerin karar alma süreçlerine katılımının güçlendirilmesini amaçladıklarını ifade etti.
OKYANUSLAR VE ANTARKTİKA GÜNDEMİ
COP31 Başkanı Kurum, "Bölgesel ve Uluslararası Okyanus İş Birliği Girişimi" ile deniz ve kıyı alanlarının iklim dayanıklılığının güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
"Deniz Çöpü Eylem Platformu" ile ihtiyaçların, iyi uygulamaların ve finansmanın bir araya getirilmesinin amaçlandığını belirten Kurum, "Antarktika Mesajları Üst Düzey Diyaloğu" ile Antarktika'nın iklim araştırmalarındaki rolünün güçlendirileceğini vurguladı.
Kurum, Trabzon Eylem Çağrısı ile okyanusların korunması ve iklim dirençliliğine yönelik ortak eylemlerin destekleneceğini kaydetti.
3 RİO SÖZLEŞMESİ İÇİN ORTAK DİYALOG
Gıda Güvenliği başlığında Turkuaz Nexus Girişimi'nin hayata geçirileceğini belirten Kurum, gıda sistemleri yönetişimi ile iklim taahhütlerinin ülke öncülüğünde ortak bir çerçevede buluşturulacağını ifade etti.
Rio Sinerjileri başlığı kapsamında ise "Rio Sözleşmeleri Üst Düzey Diyaloğu" ile üç Rio Sözleşmesi arasındaki sinerjilerin güçlendirilmesi ve ulusal düzeyde daha koordineli uygulamanın desteklenmesinin amaçlandığını belirtti.
SAĞLIK SİSTEMLERİ İÇİN ANTALYA GİRİŞİMİ
COP31'in Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri başlığında Antalya Sağlık Dayanıklılığı Girişimi'nin devreye alınacağını belirten Kurum, bilgi, ülke deneyimleri, teknik uzmanlık, finansman ve yenilikçi çözümlerin ortak bir çerçevede buluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.
"ELİMİZİ, GÖVDEMİZİ ARTIK TAŞIN ALTINA KOYMA ZAMANI"
Bakan Kurum, COP31 Eylem Gündemi'nin temel amacının ortak hedefleri somut uygulamaya dönüştürmek olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"COP31 eylem gündemimizin amacı açıktır: Ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum. Ben diyorum ki diyalogla ilerleyelim, uzlaşıyla güçlenelim, eylemle sonuç alalım. Hep birlikte bu mücadeleyi yapalım. Elimizi, gövdemizi artık taşın altına koyma zamanı geldi de geçiyor. Artık hep birlikte bu mücadeleyi daha kararlı bir şekilde yapmak mecburiyetindeyiz."
"DİYALOGDAN UYGULAMAYA, HEDEFTEN SONUCA HEP BİRLİKTE İLERLEYELİM"
Sunumun ardından katılımcıların görüşlerini de dinleyen Kurum, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:
"Benim bu tartışmalardan çıkardığım net mesaj şudur: Artık yalnızca ne yapılması gerektiğini değil, nasıl yapılacağını da birlikte ortaya koymalıyız. İşte finansmana erişimi kolaylaştırmalı, kapasiteyi güçlendirmeli, teknoloji ve yatırımları gerçek ihtiyaçlarla buluşturmalı ve iş birliğini uygulamayı hızlandıracak şekilde güçlendirmeliyiz.
Antalya'ya ilerlerken bu istişareleri devam ettireceğiz. Başarılarımızı yalnızca aldığımız kararlarla değil, bu kararların sahada neyi değiştireceğiyle değerlendireceğiz. Bu nedenle sizleri yalnızca COP31'e katılmaya değil, eylem gündemimizin aktif ortakları olmaya, girişimlerimize katkı sunmaya ve somut sonuçları Antalya'ya birlikte taşımaya davet ediyorum. Diyalogdan uygulamaya, hedeften sonuca hep birlikte ilerleyelim. Kasım ayında sizleri Antalya'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağız."
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