ANTALYA YEŞİL SANAYİLEŞME MUTABAKATI

COP31 kapsamında hayata geçirilecek 11 girişimden söz eden Kurum, COP31 Küresel Elektrifikasyon Girişimi ile elektrifikasyonun küresel ölçekte hızlandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Küresel Yeşil Yük Koridorları Girişimi ile yeşil ve dayanıklı uluslararası yük koridorlarının gelişiminin destekleneceğini aktaran Kurum, Sıfır Atık, İstanbul Platformu ve Metan Üst Düzey Diyaloğu aracılığıyla atık ve metan azaltımı önündeki engellerin aşılmasının amaçlandığını söyledi.

Kurum, Antalya Yeşil Sanayileşme Mutabakatı ile sanayinin karbonsuzlaşmasında uygulama ve yatırımların hızlandırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

YAPAY ZEKA VE TEMİZ TEKNOLOJİ GÜNDEMİ

En Az Gelişmiş Ülkeler Yeşil Sanayileşme Kolaylaştırma (LDC-GIF) Mekanizması kapsamında en az gelişmiş ülkelerdeki proje fırsatlarının teknoloji ve finansmanla buluşturulması için çalışılacağını belirten Kurum, Yapay Zeka Destekli Temiz Teknolojiler Girişimi ile temiz teknoloji pilotları ve yenilikçi çözümler geliştirileceğini ifade etti.

Döngüsellik Bilgi Paylaşım Ağı'nın iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacağını belirten Kurum, 2026 Antalya Yapay Zeka Taahhüdü ile yapay zekânın temiz teknolojiler için sorumlu kullanımının teşvik edileceğini söyledi.

Binalarda enerji yoğunluğunu 2035 yılına kadar en az yüzde 25 azaltma hedefi doğrultusunda SURFF ile iklim taahhütlerinin yatırım yapılmaya hazır kentsel projelere dönüştürüleceğini kaydeden Kurum, Antalya Enerji Verimli Binalar Mutabakatı ile enerji verimli ve dirençli binalara geçişin hızlandırılmasının amaçlandığını belirtti.

Kurum ayrıca Uluslararası Sürdürülebilir Binalar Yarışması düzenleneceğini ve yenilikçi iyi uygulamaların bu yolla yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini aktardı.

AKILLI VE DİRENÇLİ ŞEHİRLER İÇİN YENİ ADIMLAR

"Akıllı, Dirençli ve Sürdürülebilir Şehirler Üst Düzey Diyaloğu" ile dijital teknolojilerin şehirlerde iklim eylemi amacıyla kullanılmasının destekleneceğini ifade eden Kurum, İklim Uygulama Köprüsü (BRIDGE) kapsamında açıklanacak İstanbul Deklarasyonu ile BRIDGE'e yönelik uluslararası iş birliği ve siyasi desteğin güçlendirileceğini söyledi.

Herkes için iklim eylemi eğitimi hedefi kapsamında ise "Çocuklar, Gençlik ve İklim Dirençliliği Antalya Üst Düzey Diyaloğu"nun gerçekleştirileceğini belirten Kurum, iklim taahhütlerinin çocuklara ve gençlere duyarlı politika, finansman ve uygulamaya dönüşmesini ve gençlerin karar alma süreçlerine katılımının güçlendirilmesini amaçladıklarını ifade etti.

OKYANUSLAR VE ANTARKTİKA GÜNDEMİ

COP31 Başkanı Kurum, "Bölgesel ve Uluslararası Okyanus İş Birliği Girişimi" ile deniz ve kıyı alanlarının iklim dayanıklılığının güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

"Deniz Çöpü Eylem Platformu" ile ihtiyaçların, iyi uygulamaların ve finansmanın bir araya getirilmesinin amaçlandığını belirten Kurum, "Antarktika Mesajları Üst Düzey Diyaloğu" ile Antarktika'nın iklim araştırmalarındaki rolünün güçlendirileceğini vurguladı.

Kurum, Trabzon Eylem Çağrısı ile okyanusların korunması ve iklim dirençliliğine yönelik ortak eylemlerin destekleneceğini kaydetti.