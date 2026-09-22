Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; tutuklu yargılandığı davada tahliye edilen eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığını değerlerini aklama' suçlaması ile yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

DMHİ eski yöneticisi Mehmet Cemil Acar yeniden tutuklandı.

NE OLMUŞTU Evinde 26 kilogram altın bulunduğu iddiasıyla yargılanan emekli DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar'ın tahliye edilmesine savcılık itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Acar hakkında yeniden tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarmıştı.

CEM KÜÇÜK SORUŞTURMASINDA ADI GEÇİYOR

Mehmet Cemil Acar'ın gazeteci Cem Küçük ile yazışmaları Küçük soruşturması dosyasına girmişti.

Savcılık tespitlerine göre Cem Küçük, 10 Ocak 2025 tarihinde Mehmet Cemil Acar'a "Senin hediyeler ne oldu?" mesajını gönderdi.

Devam eden yazışmalarda ayakkabı numarası, teslim alınacak Beymen mağazası ve ürünün kasaya bırakılması konuşuldu. Küçük'ün daha sonra ayakkabıyı teslim aldığını bildirdiği tespit edildi.

Savcılık ifadesinde ayakkabıyı aldığını kabul eden Küçük, bunun yalnızca yeni yıl hediyesi olduğunu ve herhangi bir haber ya da işlem karşılığında verilmediğini savundu.