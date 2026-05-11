DHMİ’de rüşvet davası: Eski Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar’ın tutukluluk hali devam ediyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) eski daire başkanı Mehmet Cemil Acar’ın, rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılandığı davada tutukluluk hali devam ediyor. Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçun niteliği ve kaçma şüphesi gerekçesiyle tahliye talebini reddetti. Davada dosyanın yeni bir bilirkişi heyeti tarafından incelenmesine karar verilirken, duruşma 29 Haziran tarihine ertelendi

  • DHMİ eski daire başkanı Mehmet Cemil Acar'ın rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesi tutukluluk halinin devamına karar verdi.
  • Mahkeme, dava dosyasının yeni bilirkişi heyetine gönderilmesine hükmederek duruşmayı 29 Haziran'a erteledi.
  • Sanık Acar, mal beyanını düzenli verdiğini belirterek davanın Türk bürokrasi tarihinde kara bir leke olduğunu savundu.
  • Acar'ın avukatı, müvekkilinin mal varlığındaki artışın düğün altınları gibi ailevi kaynaklı olduğunu ileri sürerek tahliye talebinde bulundu.
  • Cumhuriyet savcısı, suçun niteliği ve somut delillerin varlığı nedeniyle tutukluluk halinin devamını talep etti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) eski daire başkanı Mehmet Cemil Acar'ın "rüşvet" ve "yolsuzluk" suçlamasıyla yargılandığı davada tutukluluk halinin devamına ve dosyanın yeni bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verildi.

Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Cemil Acar bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından sanık Acar'a söz verdi.

Davanın birkaç kişinin basını manipüle etmesi sonucu açıldığını iddia eden Acar, "Bağımsız bilirkişi raporuna ilişkin diyecek bir şeyim yoktur. Bu davanın kamu davasından çıktığını düşünüyorum. Ben mal beyanımı düzenli olarak verdim. Eğer haksız mal edindiysem, bunun bu işlerle bağlantısı ispatlanmalı. Bu dava Türk bürokrasi tarihinde kara bir lekedir. İki bebeğim varken, malım mülküm alınmışken nereye kaçayım? Maaş geliri üzerinden savunma istenmesi hayatın olağan akışına aykırıdır" dedi.

"DÜĞÜN ALTINLARI" GEREKÇESİYLE TAHLİYE TALEBİ

Acar'ın avukatı ise müvekkilinin mal varlığındaki artışın ailevi kaynaklı olduğunu savunarak, "Müvekkilim emekli olmadan önce mal varlığının büyük kısmını zaten beyan etmiştir. Kendisi Güneydoğulu bir aileye mensuptur. Düğünlerde 3-5 kilo altın takılan bir kültürden bahsediyoruz. Dosyadaki altınlar ailesine aittir, banka kasasından bir şey almamıştır. Sanığın delil karartma veya kaçma şüphesi yoktur. Bürokratik gücü kalmamıştır. Beraatını, aksi halde adli kontrolle tahliyesini istiyoruz" dedi.

SAVILIK TALEBİ

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, yeni bilirkişi raporu alınmasını, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, somut delillerin varlığı ve sanığın kaçma şüphesi nedeniyle tutukluluk halinin devamını talep etti.

Müdahil kurumlardan DHMİ vekili adli kontrol tedbirlerinin devamını isterken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı vekili ise bilirkişi raporunun kendilerine henüz ulaşmadığını belirterek, incelemek üzere süre talebinde bulundu.

Mahkeme, Mehmet Cemil Acar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyanın yeniden incelenmek üzere bilirkişi heyetine gönderilmesine hükmetti. Mahkeme, duruşmayı 29 Haziran'a erteledi.

