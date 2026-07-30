Cem Küçük tutuklandı! MASAK raporları ve şantaj iddiası dosyada

Cem Küçük, savcılıkta bu ifadelerin tamamen şaka olduğunu ve herhangi bir ayakkabı almadığını öne sürdü.

Aynı konuşmada Küçük'ün "Artık bir ayakkabı hediye edersin" dediği, Koç'un ise "Canımsın" yanıtını verdiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerde Cem Küçük ile Turgut Koç arasındaki WhatsApp yazışmaları da dosyaya girdi.

Gizli tanığın "Tahir Sarıkaya, Cem Küçük'ün para işlerini yürütüyor" yönündeki iddiasının sorulması üzerine Küçük, söz konusu transferlerin "alacak verecek meselesi veya organizasyon ücretlerinden" kaynaklandığını söyledi. Ancak hangi organizasyon ya da hangi borca ilişkin olduğuna dair herhangi bir belge sunmadı.

Küçük, Sarıkaya ile herhangi bir ticari ortaklığı bulunmadığını belirterek para transferlerini önce geçmişe dayalı borç ilişkisiyle açıkladı.

Savcılık, gazeteci Tahir Sarıkaya ile Cem Küçük arasında 27 ayrı işlemde toplam 537 bin 800 liralık para hareketi bulunduğunu da gündeme getirdi.

Küçük, bu bilgiyi başka bir gazetede yer alan habere dayanarak kullandığını, daha sonra iddianameyi incelediğinde haberin doğru olmadığını gördüğünü belirtti. Bunun üzerine açıklamasını düzelttiğini ve özür dilediğini söyledi.

Savcılık ifadesinde Cem Küçük'e, Medya Kritik programında Fatih Keleş'in evinde "balya balya 2 milyon dolar bulunduğu" yönündeki açıklamaları da soruldu.

"HEDİYELER NE OLDU?" DEDİ, BEYMEN'DEN AYAKKABI ALDI

Dosyada yer alan bir diğer bölümde Devlet Hava Meydanları İşletmesi eski daire başkanı Mehmet Cemil Acar ile yapılan yazışmalara yer verildi.

Savcılık tespitlerine göre Cem Küçük, 10 Ocak 2025 tarihinde Mehmet Cemil Acar'a "Senin hediyeler ne oldu?" mesajını gönderdi.

Devam eden yazışmalarda ayakkabı numarası, teslim alınacak Beymen mağazası ve ürünün kasaya bırakılması konuşuldu. Küçük'ün daha sonra ayakkabıyı teslim aldığını bildirdiği tespit edildi.

Savcılık ifadesinde ayakkabıyı aldığını kabul eden Küçük, bunun yalnızca yeni yıl hediyesi olduğunu ve herhangi bir haber ya da işlem karşılığında verilmediğini savundu.

"KÜLLİYEYE İLETTİM" MESAJI DA DOSYADA

Aynı kişiyle yapılan başka bir yazışmada, DHMİ içerisindeki bazı iddiaların Cem Küçük'e iletildiği ve "Bir baksana konuya, yapar mısın bir şey abi?" denildiği görüldü.

Küçük'ün buna "Külliyeye ilettim" cevabını verdiği tespit edildi.

Savcılıkta bu yazışmayı doğrulayan Küçük, herhangi bir menfaat amacıyla değil, kendisine iletilen sorunun çözümüne yardımcı olmak amacıyla bu cevabı verdiğini söyledi.