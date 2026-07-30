Cem Küçük tutuklandı! MASAK raporları ve şantaj iddiası dosyada
“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla tutuklanan Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı. Küçük, MASAK raporunu okumadan yayında kullandığını, “2 milyon dolar bulundu” iddiasını ise doğrulamadan aktardığını söyledi. İfadedeki dikkat çeken detaylar Takvim’de.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamalarıyla gözaltına alınan Küçük, Çağlayan Adliyesi'ndeki savcılık işlemlerinin ardından TCK'nin 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması kapsamında tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MASAK RAPORLARINDA PARA HAREKETLERİ
Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporlarında tespit edilen para hareketleri ile Küçük'ün bazı iş insanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerde tehditte bulunduğu ve maddi menfaat talep ettiği yönündeki iddiaların birbiriyle örtüştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.
TANIK BEYANLARI DOSYAYA GİRDİ
Cem Küçük aleyhine tanıklık yapan kişilerin ifadelerinin farklı bir soruşturma kapsamında alındığı ve bu beyanların mevcut soruşturma dosyasına delil olarak girdiği belirtildi.
JANDARMA EKİPLERİ GÖZALTI İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cem Küçük'ü gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Cem Küçük, işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CEM KÜÇÜK'ÜN SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren gazeteci Cem Küçük'ün savcılık ifadesi ortaya çıktı. İfadede, televizyon yayınlarında kullandığı iddialardan para transferlerine, hediye yazışmalarından Adnan Oktar bağlantısına kadar birçok başlıkta dikkat çeken beyanlar yer aldı.
MASAK RAPORUNU OKUMADAN YAYINDA KULLANDIĞINI KABUL ETTİ
Savcılık sorgusunda Cem Küçük'e, televizyon programında Berkay Gezgin'in hesabına İBB iştiraklerinden para aktarıldığını ve bunun MASAK raporlarında yer aldığını söylediği hatırlatıldı.
Küçük ise söz konusu MASAK raporlarını hiç okumadığını, yayında rapora atıf yapmasının o sırada konuşulan konunun MASAK raporlarıyla ilgili olmasından kaynaklandığını söyledi.
Küçük ayrıca Berkay Gezgin'e her ay yaklaşık 1 milyon lira aktarıldığı yönünde oluşan algının doğru olmadığını, toplamda yaklaşık 1 milyon lirayı kastettiğini savundu.
"2 MİLYON DOLAR BULUNDU" İDDİASINI DOĞRULAMADAN AKTARDIĞINI SÖYLEDİ
Savcılık ifadesinde Cem Küçük'e, Medya Kritik programında Fatih Keleş'in evinde "balya balya 2 milyon dolar bulunduğu" yönündeki açıklamaları da soruldu.
Küçük, bu bilgiyi başka bir gazetede yer alan habere dayanarak kullandığını, daha sonra iddianameyi incelediğinde haberin doğru olmadığını gördüğünü belirtti. Bunun üzerine açıklamasını düzelttiğini ve özür dilediğini söyledi.
27 AYRI PARA TRANSFERİNE "BORÇ VE ORGANİZASYON ÜCRETİ" SAVUNMASI
Savcılık, gazeteci Tahir Sarıkaya ile Cem Küçük arasında 27 ayrı işlemde toplam 537 bin 800 liralık para hareketi bulunduğunu da gündeme getirdi.
Küçük, Sarıkaya ile herhangi bir ticari ortaklığı bulunmadığını belirterek para transferlerini önce geçmişe dayalı borç ilişkisiyle açıkladı.
Gizli tanığın "Tahir Sarıkaya, Cem Küçük'ün para işlerini yürütüyor" yönündeki iddiasının sorulması üzerine Küçük, söz konusu transferlerin "alacak verecek meselesi veya organizasyon ücretlerinden" kaynaklandığını söyledi. Ancak hangi organizasyon ya da hangi borca ilişkin olduğuna dair herhangi bir belge sunmadı.
"YAYIN TAMAMEN LEHİNE" MESAJI DOSYADA
Soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerde Cem Küçük ile Turgut Koç arasındaki WhatsApp yazışmaları da dosyaya girdi.
Yazışmalarda Küçük'ün, Koç'a hakkındaki iddiaları yayında değerlendireceğini söyledikten sonra "Şu an yayın tamamen lehine" mesajını gönderdiği tespit edildi.
Aynı konuşmada Küçük'ün "Artık bir ayakkabı hediye edersin" dediği, Koç'un ise "Canımsın" yanıtını verdiği belirlendi.
Cem Küçük, savcılıkta bu ifadelerin tamamen şaka olduğunu ve herhangi bir ayakkabı almadığını öne sürdü.
"HEDİYELER NE OLDU?" DEDİ, BEYMEN'DEN AYAKKABI ALDI
Dosyada yer alan bir diğer bölümde Devlet Hava Meydanları İşletmesi eski daire başkanı Mehmet Cemil Acar ile yapılan yazışmalara yer verildi.
Savcılık tespitlerine göre Cem Küçük, 10 Ocak 2025 tarihinde Mehmet Cemil Acar'a "Senin hediyeler ne oldu?" mesajını gönderdi.
Devam eden yazışmalarda ayakkabı numarası, teslim alınacak Beymen mağazası ve ürünün kasaya bırakılması konuşuldu. Küçük'ün daha sonra ayakkabıyı teslim aldığını bildirdiği tespit edildi.
Savcılık ifadesinde ayakkabıyı aldığını kabul eden Küçük, bunun yalnızca yeni yıl hediyesi olduğunu ve herhangi bir haber ya da işlem karşılığında verilmediğini savundu.
"KÜLLİYEYE İLETTİM" MESAJI DA DOSYADA
Aynı kişiyle yapılan başka bir yazışmada, DHMİ içerisindeki bazı iddiaların Cem Küçük'e iletildiği ve "Bir baksana konuya, yapar mısın bir şey abi?" denildiği görüldü.
Küçük'ün buna "Külliyeye ilettim" cevabını verdiği tespit edildi.
Savcılıkta bu yazışmayı doğrulayan Küçük, herhangi bir menfaat amacıyla değil, kendisine iletilen sorunun çözümüne yardımcı olmak amacıyla bu cevabı verdiğini söyledi.
TANIMADIĞINI SÖYLEDİĞİ KİŞİDEN 14 KEZ PARA GELDİ
Savcılık, Cem Küçük'e Sezer Sezginer isimli kişiden hesabına 14 ayrı işlemle toplam 99 bin lira gönderildiğini de sordu.
Küçük, söz konusu kişiyi tanımadığını ve hesabına neden para gönderildiğini bilmediğini ifade etti.
İfadede, tanımadığını söylediği bir kişiden hesabına defalarca para gelmesine ilişkin herhangi bir açıklama getiremediği belirtildi.
KIBRIS'TAN GELEN ÖDEMELERE BELGE SUNAMADI
Savcılık sorgusunda Kıbrıs merkezli Diyalog Gazetecilik tarafından Cem Küçük'ün hesabına gönderilen 17 ayrı ödeme de gündeme geldi.
Küçük, bu paraların çeviri hizmetleri karşılığında ödendiğini savundu ancak bu çalışmalara ilişkin sözleşme, fatura, makbuz ya da yazışma bulunmadığını kabul etti.
Küçük ayrıca Çin merkezli GB Times Global tarafından yapılan ödemelerin geçmiş yıllarda gerçekleştirdiği yorumculuk faaliyetlerinden kaynaklandığını öne sürdü.
ADNAN OKTAR'IN KİTAPLARINI ÜCRETLİ ÇEVİRDİĞİNİ KABUL ETTİ
Savcılık ifadesinde Cem Küçük'e, Adnan Oktar suç örgütüyle bağlantısına ilişkin iddialar da yöneltildi.
Küçük, örgüt lehine faaliyet yürüttüğü yönündeki iddiaları reddetti. Buna karşılık Adnan Oktar'ın yurt dışından gelen kitaplarını ekibiyle birlikte ücret karşılığında çevirdiğini kabul etti.
Ayrıca Adnan Oktar ile 2012 yılında bir iftar programında görüştüğünü ve A9 televizyonunda bir kez canlı yayına katıldığını doğruladı.
TELEFONUNUN ŞİFRESİNİ PAYLAŞMADI
Cem Küçük, gözaltına alındığı sırada cep telefonunun şifresini vermediğini, savcılık sorgusunda da şifreyi paylaşmak istemediğini beyan etti.
Soruşturma dosyasında ayrıca gizli tanığın, Cem Küçük'ün para karşılığında lehte veya aleyhte yayın yaptığı, Tahir Sarıkaya üzerinden para aldığı ve yayın yoluyla baskı kurduğu yönündeki iddiaları da yer aldı.
Küçük ise bu iddiaların tamamını reddederek iftira niteliğinde olduğunu savundu.
Soruşturmanın para hareketleri, dijital materyaller ve diğer deliller yönünden sürdüğü öğrenilirken, dosyada yer alan iddiaların soruşturma aşamasındaki değerlendirmeler olduğu, cezai sorumluluğun yargılama sonucunda kesinleşeceği belirtildi.
TUTUKLAMA TALEBİYLE HÂKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
Savcılıkta ifadesi alınan Cem Küçük, TCK'nin 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.
TUTUKLANDI
Cem Küçük "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından tutuklandı.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüpheli Cem Küçük, başsavcılığımızca alınan ifadesine müteakip TCK 217/A maddesinde düzenlenen 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlamasıyla tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.