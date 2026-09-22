Raylı sistemlerde metrobüs modeli: İstanbul’da metro ve tramvaylarda kısa mesafe giden daha az ödeyecek
İstanbul’un toplu taşıma ağında önemli yer tutan metro ve tramvay seferleri için yeni ücretlendirme modeli yolda. Uzun süredir üzerinde çalışılan projeyle raylı sistemlerde gidilen durak sayısına göre ödeme yapılması öngörülüyor. Halihazırda uzunluk fark etmeksizin sabit ücret alınan hatlarda metrobüs benzeri iade cihazları devreye girecek. İstasyonlardaki elektrik ve altyapı kurulumları hız kazanırken kısa mesafe seyahat eden yolcular kartlarını okutarak para iadesi alabilecek. Yeni tarifenin başlama tarihi UKOME toplantısında yapılacak değerlendirmeler sonucunda netleşecek.
İstanbul'da her gün milyonlarca kişinin kullandığı metro ve tramvay hatlarında uygulanan sabit ücretlendirme modelinin yerini mesafe bazlı ödeme sistemine bırakmasına yönelik yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı.
İADE CİHAZLARI KURULUYOR
Metrobüs ve Marmaray hatlarında yıllardır kullanılan ücret iade otomatlarının metro ve tramvay istasyonlarına da entegre edilmesi planlanıyor.
Gündemdeki proje kapsamında belirlenen istasyonlardaki teknik hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi.
İade cihazlarının yerleştirileceği noktalar saptanırken gerekli elektrik hattı çekim işlemleri bitirildi.
SABİT ÜCRET UYGULAMASI TARİHE KARIŞIYOR
Mevcut sistemde metro ve tramvaylarda yolculuğun uzunluğuna bakılmaksızın tek tip tarife uygulanıyor.
Güncel tarifeye göre tam bilet 46,2 lira, öğrenci bileti 22,55 lira, 30 yaşından gün almış öğrenciler için bilet 41,58 lira, sosyal bilet 33,08 lira üzerinden ücretlendiriliyor.
Yeni sistemin devreye alınmasıyla ödenecek tutar yolcunun bindiği durak ile indiği durak arasındaki mesafeye göre hesaplanacak.
METROBÜS MODELİ REFERANS ALINACAK
Raylı sistemler için hazırlanan yeni modelde metrobüsteki mesafe bazlı ücretlendirme uygulamasının temel alınması bekleniyor.
Metrobüste yolculuk sırasında geçilen durak sayısına göre belirlenen tarifede tam bilet ücreti 33,08 liradan başlayıp 68,59 liraya kadar çıkıyor.
Öğrenci tarifesi 14,58 lira ile 22,55 lira arasında farklılık gösteriyor.
Benzer uygulamanın metro ve tramvaylarda hayata geçirilmesi durumunda yolculuk başlangıcında karttan çekilen tam ücret ile kat edilen mesafeye göre hesaplanan tutar arasındaki fark çıkış turnikelerinde yolcuya geri ödenecek.
GÖZLER UKOME TOPLANTISINDA
Yeni sistemin hangi tarihte uygulanmaya başlayacağı henüz netlik kazanmadı.
Projeye yönelik teknik hazırlıklar ile altyapı çalışmalarının sona ermesinin ardından yeni ücret tarifesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında ele alınması öngörülüyor.