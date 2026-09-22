İstanbul'da her gün milyonlarca kişinin kullandığı metro ve tramvay hatlarında uygulanan sabit ücretlendirme modelinin yerini mesafe bazlı ödeme sistemine bırakmasına yönelik yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı.

İADE CİHAZLARI KURULUYOR

Metrobüs ve Marmaray hatlarında yıllardır kullanılan ücret iade otomatlarının metro ve tramvay istasyonlarına da entegre edilmesi planlanıyor.

Gündemdeki proje kapsamında belirlenen istasyonlardaki teknik hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi.

İade cihazlarının yerleştirileceği noktalar saptanırken gerekli elektrik hattı çekim işlemleri bitirildi.

İstanbul’da metro ve tramvay hatlarında sabit ücretlendirme sisteminden vazgeçilerek metrobüslerdeki gibi mesafe bazlı ödeme modeline geçilmesi için çalışmalar hızlandırıldı. (Haberin fotoğrafları Depo Photos'tan alınmıştır)