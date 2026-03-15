Evinde 26 kilogram altın bulunduğu iddiasıyla kamuoyunun gündemine gelen emekli Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada pazartesi günkü duruşmada tahliyesine karar verilen Acar, cezaevinden çıktı.

Savcılığın tahliye kararına yaptığı itirazı değerlendiren Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi ise dosyadaki bilgi ve belgeleri inceleyerek Acar hakkında yeniden tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.