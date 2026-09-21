Eski CHP'lilerde tabela kavgası: Yeni Parti-Yenilik Partisi geriliminde Öztürk Yılmaz kurulları toplayacak
Yeni Parti ile tabela kavgasına girişen Yenilik Partisi acil toplanıyor. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, yaşanan gerilim üzerine partisinin yetkili kurullarını 24 Eylül’de olağanüstü toplantıya çağırdı. Yılmaz, alınacak kararları düzenleyeceği basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracağını aktardı.
İki eski CHP'linin tabela kavgası sürüyor.
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in tabela gerilimi yeni safhaya taşındı.
Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla partisinin yetkili kurullarını acil toplantıya çağırdığını duyurdu.
İsim krizinin ulaştığı boyuta dikkat çeken Yılmaz, "Yeni Parti ile yaşanan isim krizi nedeniyle olağanüstü toplanıyoruz. 24 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de, Yenilik Partisi Başkanlar Kurulu ve Egemenlik Meclisini ortak oturumla olağanüstü toplantıya çağırmış bulunmaktayım. Alınacak kararları aynı gün saat 15.00'de yapacağım basın açıklaması ile kamuoyu ile paylaşacağım. Basın açıklamasında soru cevap bölümü de olacaktır." dedi.
YARGITAY TEBLİGAT GÖNDERDİ... SON SÖZÜ AYM SÖYLEYECEK
Yeni Parti'nin 24 Temmuz'da kurulmasının ardından isim tartışmaları alevlendi.
Yenilik Partisi yönetimi, kelime benzerliğinin seçmen açısından sandıkta karışıklığa yol açabileceğini savunarak 28 Temmuz'da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına resmi başvuru yaptı.
Başvuruda Yeni Parti adının değiştirilmesi talep edildi. Yargıtay incelemelerin ardından Yeni Parti yönetimine isim konusunda tebligat gönderdi.
ÖZEL ÖNCEDEN UYARILDI
Sürecin arka planında Özgür Özel ekibinin parti kurulmadan önce isim konusunda farklı kanallardan uyarıldığı ortaya çıktı.
Yenilik Partisi lideri Yılmaz, Özel'e söz konusu ismin hukuki sorun oluşturabileceğini bizzat söylediğini açıkladı. Yükselen Türkiye Partisi Genel Başkanı Duygu Çil Sucuka, daha önce aynı ismi kullanmak istediklerini ancak Yenilik Partisi'nin itirazı nedeniyle sonuç alamadıklarını belirterek Özel ekibine bu yönde bilgi gönderdiklerini anlattı.
YENİ PARTİ GERİ ADIM ATMIYOR
Yeni Parti yönetimi, iki parti arasında Siyasi Partiler Kanunu kapsamında hukuken isim benzerliği bulunmadığını savunuyor.
Parti yönetiminin mevcut aşamada isim değişikliğine gitmeye sıcak bakmadığı, sürecin Anayasa Mahkemesine taşınması halinde nihai kararı bekleme eğiliminde olduğu bildirildi.
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