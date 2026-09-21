İsim krizinin ulaştığı boyuta dikkat çeken Yılmaz, "Yeni Parti ile yaşanan isim krizi nedeniyle olağanüstü toplanıyoruz. 24 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de, Yenilik Partisi Başkanlar Kurulu ve Egemenlik Meclisini ortak oturumla olağanüstü toplantıya çağırmış bulunmaktayım. Alınacak kararları aynı gün saat 15.00'de yapacağım basın açıklaması ile kamuoyu ile paylaşacağım. Basın açıklamasında soru cevap bölümü de olacaktır." dedi.