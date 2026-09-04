Üsküdar koltuğu CHP ile Yeni Parti arasındaki buzları eritti: Başkanvekilliği seçimi öncesi ittifak kararı
Üsküdar Belediye Meclisi’nde birbirlerine giren CHP ile Yeni Parti, yenilenecek başkanvekilliği seçimine saatler kala ortak hareket etme kararı aldı. Şaibe tartışmalarına sahne olan ilk oylamanın yargıdan dönmesi ve dört CHP’li meclis üyesinin AK Parti’ye geçmesiyle dengeler değişirken, iki parti arasındaki sert hesaplaşma Üsküdar koltuğu için rafa kaldırıldı. Kılıçdaroğlu’nun “Benim hırsızım iyidir diyenlerle mücadele etmezseniz ülkeye adaleti getiremezsiniz” sözleri ise bu tabloyla birlikte yeniden gündeme geldi.
Üsküdar Belediyesi'nde 5 Eylül'de yapılacak kritik başkanvekilliği seçimi öncesinde dikkat çeken bir ittifak kuruldu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığına dönmesiyle başlayan mutlak butlan kavgasının ardından CHP'den ayrılan Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti, Üsküdar'daki seçimde CHP ile birlikte hareket etme kararı aldı.
İki partinin temsilcileri görüşmenin ardından Üsküdar Belediyesi önünde ortak açıklama yaptı. Açıklamada CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Zerrin Civandağ ve Yeni Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü yer aldı.
CHP ile Yeni Parti'nin kısa süre önce belediye meclisinde yaşanan sert kavganın ardından aynı karede buluşması, "Üsküdar koltuğu buzları eritti" yorumlarına neden oldu.
AYRIŞMALARI YOK SAYDILAR
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP ile Yeni Parti arasındaki tartışmaların Üsküdar seçimi için ikinci plana bırakıldığını açıkça dile getirdi.
Sarı, "Cumhuriyet Halk Partisi içindeki tartışmalardan ve ayrışma sürecinden tamamen farklı ve azade bir biçimde konuya yaklaşıyoruz" dedi.
İki partinin birlikte hareket edeceğini belirten Sarı, "Hiçbir ayrışmayı göz önünde bulundurmayarak, bunların hepsini yok sayarak bir arada olacağız" ifadelerini kullandı.
Bu sözler, mutlak butlan sürecinde karşı karşıya gelen CHP ile Yeni Parti'nin Üsküdar koltuğu için aralarındaki kavgayı rafa kaldırdığını ortaya koydu.
DÜN "AK PARTİ SIRALARINA OTUR" DEDİ
İki parti arasındaki gerilim, 5 Ağustos'ta yapılan ilk başkanvekilliği seçiminde zirveye çıkmıştı.
Üçüncü turda CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya'nın oyu 26'dan 21'e gerilerken, Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oya ulaşmıştı. Bu sonuç, altı CHP'li meclis üyesinin Cumhur İttifakı adayına oy verdiği şeklinde değerlendirilmişti.
Oylamaya verilen arada CHP'liler ile Yeni Partililer arasında kavga çıkmıştı. Yeni Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, o dönem CHP Meclis Üyesi olan Hüseyin Kazan'a, "Git AK Parti sıralarında otur" diyerek tepki göstermişti. Taraflar arasındaki küfürlü tartışma kameralara yansımıştı.
Tütüncü'nün hedef aldığı Kazan, yaklaşık bir ay sonra CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
DÖRT İSTİFA DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ
Hüseyin Kazan'ın yanı sıra CHP'li meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın ve Tahsin Usta da partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.
Dört ismin katılımıyla CHP'nin Üsküdar Belediye Meclisi'ndeki sandalye sayısı 27'den 23'e gerilerken, Cumhur İttifakı'nın sandalye sayısı 17'den 21'e yükseldi.
Dört meclis üyesi adına konuşan Tahsin Usta, kararlarını herhangi bir baskı, tehdit veya pazarlık sonucunda almadıklarını belirterek Üsküdar'a daha fazla hizmet edebilmek amacıyla AK Parti'ye katıldıklarını söyledi.
Meclisteki farkın iki sandalyeye kadar düşmesi üzerine CHP ile Yeni Parti, daha önceki sert tartışmaları bir kenara bırakarak başkanvekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı aldı.
"G" HARFİNİ "6" SAYDILAR
Üsküdar'daki ilk başkanvekilliği seçimi şaibe tartışmalarının gölgesinde tamamlanmıştı.
Dördüncü turda Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e verilen bazı oylar, pusuladaki harflerin yazılış biçimleri gerekçe gösterilerek geçersiz sayılmıştı.
Bir oy, "Gültekin" soyadındaki "G" harfinin "6" rakamına benzediği gerekçesiyle iptal edilmişti. Başka pusulalarda ise "Z" harfinin "2" ve "T" harfine benzediği, "K" harfinin üzerinden yeniden geçildiği ileri sürülmüştü.
Oy sayımı sırasında Divan Başkanı Ali Aral'ın, "Karıştı bu oylar ya. Oyları karıştırdım. Hangisi geçersizdi?" sözleri de belediyenin resmî canlı yayınına yansımıştı.
Dört oyun geçersiz sayıldığı son turda CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya 22, Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oy almıştı.
ŞAİBELİ SEÇİM YARGIDAN DÖNDÜ
Cumhur İttifakı adayı Gültekin'in başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İstanbul 2. İdare Mahkemesi, oyların sayımı sırasında usulsüzlük yapıldığı ve seçim güvenliğinin ihlal edildiği sonucuna vardı.
Mahkeme, Sibel Tan Çetinkaya'nın başkanvekili seçilmesine ilişkin meclis kararının yürütmesini durdurdu. Karara yapılan itiraz da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.
Bunun üzerine İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Meclisi'nin yeni başkanvekilini belirlemek üzere 5 Eylül Cumartesi günü saat 10.00'da toplanmasını uygun gördü.
YOLSUZLUK SORUŞTURMASININ GÖLGESİNDE
Başkanvekilliği seçimi, Üsküdar Belediyesine yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasının gölgesinde yapılıyor.
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada 31 Temmuz'da tutuklanmış, ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.
Soruşturma dosyasında, yapı ruhsatı ve iskân işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, müteahhitlerin belediye iştiraki Kent A.Ş. ile "danışmanlık" sözleşmesi imzalamaya zorlandığı ve mevzuata aykırı yapılar karşılığında menfaat temin edildiği iddia edilmişti.
Soruşturmanın son aşamasında Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir de gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Mithat Özdemir, adli kontrol uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ NE OLDU?
CHP ile Yeni Parti'nin ittifak kararı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kısa süre önce verdiği "arınma" mesajlarını yeniden gündeme taşıdı.
Kılıçdaroğlu, isim vermeden Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik olarak değerlendirilen açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"'Benim hırsızım iyidir' diyenlerle mücadele etmezseniz ülkeye adaleti getiremezsiniz. Ülkeye adaleti getirmenin temel yolu bunlarla mücadele etmektir."
"Hırsızların sağcısı solcusu olmaz" diyen Kılıçdaroğlu, "Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset dosyaları kapatma alanı değildir. Siyaset vurgun yeri değildir" sözleriyle yolsuzluk suçlamaları karşısında hesap verilmesi gerektiğini vurgulamıştı.
Bir tarafta CHP'yi rüşvet ve yolsuzluk iddialarından arındırma mesajları veren Kılıçdaroğlu, diğer tarafta geçmişteki ayrılıkları yok sayarak Yeni Parti ile kurulan Üsküdar ittifakı...
Gözler şimdi dün kavga eden, bugün ise aynı blokta buluşan CHP ile Yeni Parti'nin 5 Eylül'deki kritik sınavına çevrildi.