CHP ile Yeni Parti'nin kısa süre önce belediye meclisinde yaşanan sert kavganın ardından aynı karede buluşması, "Üsküdar koltuğu buzları eritti" yorumlarına neden oldu.

İki partinin temsilcileri görüşmenin ardından Üsküdar Belediyesi önünde ortak açıklama yaptı. Açıklamada CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Zerrin Civandağ ve Yeni Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü yer aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığına dönmesiyle başlayan mutlak butlan kavgasının ardından CHP'den ayrılan Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti, Üsküdar'daki seçimde CHP ile birlikte hareket etme kararı aldı.

Üsküdar Belediyesi'nde 5 Eylül'de yapılacak kritik başkanvekilliği seçimi öncesinde dikkat çeken bir ittifak kuruldu.

CHP ve Yeni Parti Üsküdar seçimi için yeniden aynı safta (Fotoğraflar AA ve Takvim foto arşivinden alınmıştır.)

AYRIŞMALARI YOK SAYDILAR

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP ile Yeni Parti arasındaki tartışmaların Üsküdar seçimi için ikinci plana bırakıldığını açıkça dile getirdi.

Sarı, "Cumhuriyet Halk Partisi içindeki tartışmalardan ve ayrışma sürecinden tamamen farklı ve azade bir biçimde konuya yaklaşıyoruz" dedi.

İki partinin birlikte hareket edeceğini belirten Sarı, "Hiçbir ayrışmayı göz önünde bulundurmayarak, bunların hepsini yok sayarak bir arada olacağız" ifadelerini kullandı.

Bu sözler, mutlak butlan sürecinde karşı karşıya gelen CHP ile Yeni Parti'nin Üsküdar koltuğu için aralarındaki kavgayı rafa kaldırdığını ortaya koydu.