Adalar Belediyesinde yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasının ardından belediyeyle ilgili yeni bir ihbar daha gündeme geldi.

CHP'li Adalar Belediyesi meclis ve encümen üyesi, inşaat mühendisi Mehmet Turgut Erdoğan, 26 Temmuz'da İstanbul Valiliğine verdiği dilekçeyle eski Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, dönemin Başkan Yardımcısı Fırat Durak, eski encümen ve ihale komisyonu üyeleri Yavuz Çiftçioğlu, Hüseyin Yılmaz ve Hacer Özdemir ile o dönemde encümen üyesi olan Medine Pamuk'un da aralarında bulunduğu isimler hakkında suç duyurusunda bulundu.