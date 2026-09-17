Adalar Belediyesinde hesap zamanı! CHP’li üye isim isim suç duyurusunda bulundu: 20 ATM ihalesi mercek altında
Adalar Belediyesinde yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasının ardından yeni bir suç duyurusu gündeme geldi. CHP’li meclis ve encümen üyesi Mehmet Turgut Erdoğan, 20 ATM platformu yerinin kiralanmasına ilişkin ihale sürecinin incelenmesini ve belediyedeki belge ile dosyaların koruma altına alınmasını talep etti.
Adalar Belediyesinde yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasının ardından belediyeyle ilgili yeni bir ihbar daha gündeme geldi.
CHP'li Adalar Belediyesi meclis ve encümen üyesi, inşaat mühendisi Mehmet Turgut Erdoğan, 26 Temmuz'da İstanbul Valiliğine verdiği dilekçeyle eski Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, dönemin Başkan Yardımcısı Fırat Durak, eski encümen ve ihale komisyonu üyeleri Yavuz Çiftçioğlu, Hüseyin Yılmaz ve Hacer Özdemir ile o dönemde encümen üyesi olan Medine Pamuk'un da aralarında bulunduğu isimler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre, Erdoğan, dilekçesinde Adalar Belediyesinin tasarrufunda bulunan alanlardaki 20 ATM platformu yerinin kiralanması işinin, bir yıllık süreyle ve 2 milyon 649 bin 600 lira kesin bedelle ihale edildiğini anlattı.
Erdoğan, ilgililer hakkında inceleme yapılmasını talep ederken belediyedeki delil niteliğindeki belge ve dosyaların da karartılma ihtimaline karşı koruma altına alınması gerektiğini savundu.
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