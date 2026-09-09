PROJE BEDELİ 5,4 MİLYAR STERLİN

Milli Savunma Bakanlığı, 20 yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, görev ekipmanları ve mühimmatları kapsayan projenin bedelinin yaklaşık 5,4 milyar İngiliz sterlini olduğunu açıklamıştı.

Türkiye, İngiltere'den gerçekleştirilecek tedarikin yanı sıra Katar ve Umman'dan Eurofighter Typhoon teminine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

MSB, Katar ve Umman'dan tedarik edilmesi planlanan Eurofighter Typhoon uçaklarına ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildirmişti.