Eurofighter’da kritik eşik: Türk pilotlar uçuş eğitimine başladı
Birleşik Krallık Hükûmeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında ağustos ayında eğitime başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotları, terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamladı. Türk pilotlar, programın yeni aşamasında uçuş eğitimlerine başladı.
Türkiye'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığının harekât ihtiyacını karşılamak amacıyla yürüttüğü Eurofighter Typhoon tedarik sürecinde önemli bir aşama daha geride kaldı.
Birleşik Krallık Hükûmeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında ağustos ayında eğitimlerine başlayan Türk pilotlar, terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamladı.
Pilotlar, eğitim programının bir sonraki aşamasına geçerek Eurofighter Typhoon uçuş eğitimlerine başladı.
8 AY UÇUŞ, 3 AY ÖĞRETMEN PİLOT EĞİTİMİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), daha önce yaptığı açıklamada, terminoloji eğitimlerini tamamlayan pilotların uçuş eğitimlerine 7 Eylül 2026'da başlamasının planlandığını duyurmuştu.
Bakanlığın açıkladığı programa göre Türk pilotlar, 8 ay sürecek uçuş eğitiminin ardından 3 aylık Öğretmen Pilot Eğitimi de alacak.
Eurofighter tedarik programı kapsamında ilerleyen süreçte Birleşik Krallık'a uçucu ve bakım personelinin gönderilmesine de devam edilmesi öngörülüyor.
20 YENİ EUROFIGHTER İÇİN SÖZLEŞME İMZALANDI
Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Eurofighter tedarikinde kritik adım 27 Ekim 2025'te atıldı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığının harekât ihtiyacının karşılanması amacıyla yeni üretim Eurofighter Typhoon uçakları, ekipman ve muhtelif mühimmatın tedariki için Birleşik Krallık ile sözleşme imzalandı.
MSB'nin açıkladığı tedarik paketinde 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon, uçaklara ait görev ekipmanları ile muhtelif çeşit ve miktarda mühimmat bulunuyor.
PROJE BEDELİ 5,4 MİLYAR STERLİN
Milli Savunma Bakanlığı, 20 yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, görev ekipmanları ve mühimmatları kapsayan projenin bedelinin yaklaşık 5,4 milyar İngiliz sterlini olduğunu açıklamıştı.
Türkiye, İngiltere'den gerçekleştirilecek tedarikin yanı sıra Katar ve Umman'dan Eurofighter Typhoon teminine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.
MSB, Katar ve Umman'dan tedarik edilmesi planlanan Eurofighter Typhoon uçaklarına ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildirmişti.
TEKNİK VE LOJİSTİK DESTEKTE DE ADIM ATILDI
Eurofighter Typhoon'ların Türk Hava Kuvvetlerinin envanterine giriş sürecinde teknik ve lojistik altyapıya ilişkin çalışmalar da sürüyor.
Eurofighter tedarikinde ikinci kritik imza 25 Mart 2026'da Londra'da atıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile dönemin Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, uçakların Türk Hava Kuvvetlerindeki idame ve işletmesini kapsayan teknik ve lojistik destek sözleşmesini imzaladı.
Türk pilotların uçuş eğitimine başlamasıyla Eurofighter Typhoon tedarik programında personel hazırlığı açısından da kritik bir eşik aşılmış oldu.