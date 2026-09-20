Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulunda meydana gelen silahlı saldırının ardından okul binasıyla ilgili karar verildi.

Saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara ile 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı. Öğrencilerin psikolojik durumu ve velilerin talepleri doğrultusunda geçici olarak kapatılan okul, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında da açılmadı. Kahramanmaraş Valiliği, 15 derslikli okul binasının Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılmasına karar verdi.

SİLAHLI SALDIRIDA 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı meydana geldi. İsa Aras Mersinli'nin (14), babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle gerçekleştirdiği saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara (56) ile öğrenciler Belinay Nur Boyraz (11), Adnan Göktürk Yeşil (11), Almina Ağaoğlu (11), Bayram Nabi Şişik (11), Furkan Sancak Balal (11), Kerem Erdem Güngör (11), Yusuf Tarık Gül (12), Şuranur Sevgi Kazıcı (12) ve Zeynep Kılıç (11) yaşamını yitirdi.

Saldırıda 15 öğrenci de yaralandı.