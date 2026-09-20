Kahramanmaraş’ta 10 kişinin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu için yeni karar
Kahramanmaraş’ta 15 Nisan’da 1 öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının gerçekleştiği Ayser Çalık Ortaokulunun binasıyla ilgili karar verildi. Valilik, 15 derslikli binanın Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılmasına karar verdi. Okulun yerine aynı bölgede yeni bir okul yapılacak.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulunda meydana gelen silahlı saldırının ardından okul binasıyla ilgili karar verildi.
Saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara ile 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı. Öğrencilerin psikolojik durumu ve velilerin talepleri doğrultusunda geçici olarak kapatılan okul, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında da açılmadı. Kahramanmaraş Valiliği, 15 derslikli okul binasının Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılmasına karar verdi.
SİLAHLI SALDIRIDA 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı meydana geldi. İsa Aras Mersinli'nin (14), babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle gerçekleştirdiği saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara (56) ile öğrenciler Belinay Nur Boyraz (11), Adnan Göktürk Yeşil (11), Almina Ağaoğlu (11), Bayram Nabi Şişik (11), Furkan Sancak Balal (11), Kerem Erdem Güngör (11), Yusuf Tarık Gül (12), Şuranur Sevgi Kazıcı (12) ve Zeynep Kılıç (11) yaşamını yitirdi.
Saldırıda 15 öğrenci de yaralandı.
ÖĞRENCİLER BAŞKA OKULA NAKLEDİLDİ
Saldırının ardından öğrencilerin psikolojik durumu ve velilerin talepleri dikkate alınarak Kahramanmaraş Valiliği tarafından okul geçici olarak kapatıldı.
Öğrencilerin eğitimlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda devam etmesine karar verildi.
OKUL BİNASI İÇİN VALİLİK KARARI
Saldırı nedeniyle birçok velinin çocuklarını göndermek istemediği Ayser Çalık Ortaokulu, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında da açılmadı. Okulla ilgili yaşanan belirsizlik ise Kahramanmaraş Valiliği tarafından alınan kararla sona erdi.
15 derslikli Ayser Çalık Ortaokulu binasının bundan sonra Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hizmet vereceği bildirildi.
Karar öncesinde okulu yaptıran Çalık ailesiyle de görüşüldüğü, okul olarak yaptırdıkları binanın Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılması konusunda ailenin rızasının alındığı belirtildi.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINACAK
Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, şu anda bir anaokulunda hizmet veriyor.
Alınan kararın ardından müdürlükte yeni binaya taşınmak için hazırlıklar başladı. Ayser Çalık Ortaokulu binasının Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılacağı yeni dönemde taşınma işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.
AYNI BÖLGEYE YENİ OKUL YAPILACAK
Ayser Çalık Ortaokulu binasının Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılmasının ardından okulun yerine aynı bölgede yeni bir okul yapılacak. Yeni yapılacak okulun isminin Ayser Çalık olup olmayacağının ise henüz netleşmediği öğrenildi.