Kuriş soruşturmasında 206 kilo altın telaşı! İrfan Yılmaz iz silme peşinde... Cem Küçük'ün avukatı ile anlaştılar
Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, adli kontrolle serbest bırakılan İrfan Yılmaz ve Yılmaz Kimya’nın dijital iz silme operasyonu deşifre edildi. Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik operasyon kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen 206 kilogram altına ilişkin haber ve görselleri internetten temizletmek isteyen şirket yönetiminin, hukuki süreç için tutuklu gazeteci Cem Küçük'ün avukatı Merve Uçanok ile anlaştığı saptandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında sarsıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dev operasyonun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İrfan Yılmaz ve şirketi Yılmaz Kimya'nın, soruşturma dosyasına giren devasa servetin üzerini örtmek için harekete geçtiği tespit edildi.
"ALTIN" HABERLERİNE AVUKAT ZIRHI
Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre İrfan Yılmaz ve şirket yönetimi, örgüt yöneticilerinden Hilmi Tuna Kuriş'in ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 206 kilogram altına odaklandı.
Şüphelilerin, söz konusu altınların ele geçirildiği anlara ilişkin haber, görsel ve içeriklerin dijital mecralardan ve arama motorlarından temizlenmesi amacıyla avukatları aracılığıyla girişimlerde bulunduğu saptandı.
CEM KÜÇÜK'ÜN AVUKATI ÇIKTI
Söz konusu içerikleri yayından kaldırtmak ve medya kuruluşlarına tekzip metinleri yayımlatmak amacıyla arayışa geçen şirket yönetimi, dikkat çekici bir hamlede bulundu. Yılmaz Kimya'nın, bu süreçte tutuklu gazeteci Cem Küçük'ün avukatı Merve Uçanok ile anlaştığı ve hukuki operasyonu Uçanok üzerinden yürüttüğü belirlendi.
ŞİRKET YÖNETİMİNDE ÖRGÜT İZİ
Öte yandan soruşturma dosyasındaki resmi şirket kayıtları, suç örgütü ile ticari yapı arasındaki organik bağı da tescilledi. Dosyada yer alan kayıtlara göre, Muğla'da yakalanan örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş'in, haberleri sildirilmeye çalışılan Yılmaz Kimya'nın bizzat yönetiminde yer aldığı ifade edildi.
Gülistan Doku dosyasında 12.27 detayı mercek altında
Samsun Havalimanı’nda dev yatırım