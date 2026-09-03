Kuriş soruşturmasında 206 kilo altın telaşı! İrfan Yılmaz iz silme peşinde... Cem Küçük'ün avukatı ile anlaştılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında sarsıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dev operasyonun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İrfan Yılmaz ve şirketi Yılmaz Kimya'nın, soruşturma dosyasına giren devasa servetin üzerini örtmek için harekete geçtiği tespit edildi.

Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen arama çalışmalarında 206 kilogram külçe altın bulundu (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)

"ALTIN" HABERLERİNE AVUKAT ZIRHI

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre İrfan Yılmaz ve şirket yönetimi, örgüt yöneticilerinden Hilmi Tuna Kuriş'in ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 206 kilogram altına odaklandı.

'Alihan Kuriş suç örgütü' soruşturması kapsamında aranan ve yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirlenen firari Hilmi Tuna Kuriş (ortada) Marmaris Bozburun'da yakalandı

Şüphelilerin, söz konusu altınların ele geçirildiği anlara ilişkin haber, görsel ve içeriklerin dijital mecralardan ve arama motorlarından temizlenmesi amacıyla avukatları aracılığıyla girişimlerde bulunduğu saptandı.