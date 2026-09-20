Yapay zeka siber suçluların silahına dönüştü

Masum gibi gösterilen teknolojik araçlar, arka planda kimlik ve banka hesaplarını ele geçirmek için pusuda bekleyen dijital hırsızlara dönüşmeye başladı.

Dünyada siber saldırıların kesin adedini gösteren resmi veri bulunmasa da 2025 yılı boyunca yeryüzünde her gün 500 bin zararlı dosya tespit edildiği kayıtlara yansıdı.

Yapay zeka teknolojilerindeki sıçrama, bilişim alanında üst düzey güvenlik personeline duyulan gereksinimi doğrudan tetikledi.

Uluslararası Bilgi Sistemleri Güvenliği Sertifikasyon Konseyi tarafından sektörde görev yapan 16 bini aşkın personelin katılımıyla hazırlanan kapsamlı çalışma, mevcut tabloyu net biçimde ortaya koydu.

Şirketler ile kamu kuruluşları standart kadrolarını doldurabilse de özellikle yapay zeka tabanlı taarruzlara karşı savunma hattı kurma ve bulut güvenliğini sağlama gibi kritik alanlarda yetkin uzman temininde ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

KÜRESEL KAYIP 20,9 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) bünyesindeki İnternet Suçları Şikayet Merkezi (IC3) raporlarına göre, 2025 senesinde ABD genelinde 1 milyon 8 bin 597 internet suçu şikayeti yapıldı. Meydana gelen mali kaybın yaklaşık 20,9 milyar dolar seviyesine ulaştığı duyuruldu.

Türkiye tarafında ise kamuoyuna açıklanmış toplam yıllık saldırı istatistiği yer almasa da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çatısı altında faaliyet yürüten Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) koordinasyonunda, 2025 senesi içerisinde 101 bin 500'den fazla zararlı internet bağlantısı saptanarak erişime tamamen engellendi.

YAPAY ZEKA DESTEĞİYLE OLTALAMA

Yapay zeka araçlarının gelişimi, bilişim korsanlarının başvurduğu metotları daha inandırıcı hale getirirken dolandırıcılık yöntemlerini kökten değiştirdi.

Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansı (ENISA) tarafından yayımlanan teknik raporda, 2025 yılı başı itibarıyla küresel çapta tespit edilen sosyal mühendislik faaliyetlerinin yüzde 80'inden fazlasında yapay zeka destekli oltalama kampanyalarının kullanıldığı aktarıldı.

Geçmiş dönemlerde bozuk dil bilgisiyle yazılan aldatıcı iletilerin yerini, kusursuz Türkçe, ikna edici kurgu ve doğrudan hedefe yönelik hazırlanan içerikler aldı.

Kurum yöneticilerinin sesini birebir kopyalayan sahte telefon görüşmeleri gibi gerçeğinden ayrılması güç vakalar artış gösterdi.

FBI verileri de 2025 yılında yapay zekayla doğrudan bağlantılı 22 bin 364 şikayet alındığını ve dosyalardaki net kaybın 893 milyon doları aştığını belgeledi.

TEK TIKLAMAYLA BÜYÜK TAHRİBAT

Siber saldırılara karşı savunma zincirinin en temel halkasını kullanıcı dikkati oluşturuyor. ENISA analizleri, dijital taarruzların yüzde 60 oranında oltalama yöntemiyle tetiklendiğini gösteriyor.

Gelen sıradan ileti içerisindeki bağlantıya dokunulması dahi saldırının başlaması adına yeterli olabiliyor. Güvenlik zafiyetlerinin istismarı ise yüzde 21,3 oranıyla ikinci sırada geliyor. Karşılaşılan tehditlerin büyük bölümü ileri teknoloji yazılımlar yerine basit kullanıcı dikkatsizliği sonucu devreye giriyor.

Yapay zekanın siber saldırılarda kullanımındaki artışı değerlendiren Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kemalettin Torun, kullanıcıların alabileceği tedbirleri sıraladı.

Torun, şunları kaydetti:

"Her hesapta iki faktörlü doğrulamayı kullanmak, her hesap için farklı ve güçlü parola belirlemek, güncellemeleri ertelememek ve aciliyet hissi oluşturan mesajlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. 'Hemen tıklayın', 'hemen ödeme yapın' gibi ifadeler içeren mesajlar özellikle şüpheyle karşılanmalı."

"YAPAY ZEKANIN KENDİSİNİ KORUYACAK İNSANA İHTİYAÇ VAR"

Siber güvenlik uzmanlarının işini, saldırıyı önlemek, gerçekleşirse hızlı şekilde tespit edip müdahale etmek ve aynı açığın tekrar kullanılmaması için gerekli önlemleri almak şeklinde üç aşamada özetleyen Torun, "Sistemi korumak için önce ona nasıl saldırılabileceğini bilmek gerekir. Biz öğrencilerimize zayıf noktaları saldırgandan önce bulmayı ve bu açıkları kapatmayı öğretiyoruz. Yapay zeka destekli siber saldırılar önlenirken kurumların kullandığı yapay zeka sistemlerinin korunması gerekir. Kurumlar özellikle yapay zeka destekli saldırılara karşı savunma ve bulut güvenliği gibi alanlarda uzman bulmakta zorlanıyor. Yapay zeka araç. Onu kuracak, denetleyecek ve yapay zekanın kendisini koruyacak insana her zamankinden çok ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Siber güvenlik alanındaki insan kaynağı ihtiyacının farklı uzmanlık alanlarını kapsadığını belirten Torun, bugün yalnızca ağ güvenliği ya da sızma testleri değil; adli bilişim, siber tehdit istihbaratı, zararlı yazılım analizi, siber olaylara müdahale ve yapay zeka gibi alanlarda uzmanlara ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Torun, "Siber güvenlik ezberle değil, merakla yapılan meslek. Problem çözmeyi seviyorsanız, sürekli öğrenmekten keyif alıyorsanız ve etik değerlere önem veriyorsanız geniş iş imkanları olan bu alanda size yer var." dedi.