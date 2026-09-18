FETÖ'CÜLER BİZİM ARKADAŞIMIZ Tanık sıfatıyla dinlenilen eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Ahmet Hamsici, sanığı görevi nedeniyle tanıdığını belirterek, Sakınan için "FETÖ'cüler bizim arkadaşımız derdi." ifadesini kullandı.

Şadan Sakınan’ın yargılandığı KPSS soru hırsızlığı davasında tutukluluk kararı devam edecek. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Tanık eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Erdem, 2013'e kadar o dönem "cemaat" olarak bildiği FETÖ ile sanığın bir bağına dair bilgisinin bulunmadığını belirtti. Sakınan tarafından yürütülen bir soruşturmadan sonuç çıkmadığını anlatan Erdem, "Soruşturma sürecinde bu yapıya daha yakın biri olduğunu düşündüm. Bildiklerim bundan ibaret." dedi.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, tanık sıfatıyla verdiği ifadede, 2010 KPSS sorularının çalındığı iddiaları üzerine elde ettiği bilgileri soruşturma savcısı Sakınan'a verdiğini, sonrasındaki sürece ilişkin ise bir bilgisinin olmadığını dile getirdi.

Tanık eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, HSYK'deki görevinin ardından yayımlanan ilk atama kararnamesiyle ile o dönem savcı olarak görev yapan Sakınan'ın başsavcıvekili olarak görevlendirildiğini ifade etti.