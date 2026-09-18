Kahraman Kaya, "Çiftçilerimizden tüketiciye ulaşılana kadar olan fahiş fiyat artışları hem çiftçimiz tarafından üzüntüyle karşılanıyor hem de tüketici tarafından çiftçi sanki bunu kazanıyormuş gibi görülüyor" dedi.

Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, elmanın tarlada 4 liradan, markette 100 liradan satıldığını belirterek, "Üreticiden çok ucuza alınan ürünler marketlerde fahiş fiyattan alıcı bekliyor. Alıcı bulunamayınca market reyonlarında meyveler çürüyor. Çiftçimizin emeği çürüyor, yok oluyor. Bu aracılara yapılan operasyonların devam etmesini istiyoruz" dedi.

Antalyalı çiftçi Hami Bulut ise, "Çiftçi elindeki ürünü yok fiyatına, zararına satıyor. Vatandaş marketten aynı ürünü pahalı diye alamıyor. Burada çok büyük bir tezatlık var. Aracılar sıkı denetlenmeli. Çiftçi, üretici ve vatandaş mağdur edilmemeli. Devletimiz bunları denetlesin. Çiftçi korunsun, tarladan, üretimden soğumasın. Tam tersine dört elle toprağa sarılsın. Pandemide tarımın ne kadar stratejik bir sektör olduğunu bütün dünya gördü" dedi.

Fikret Şahin

Fikret Şahin, "Çiftçi kazanırsa Türkiye kazanır. Çiftçiler sadece kendileri değil; aileleri ve çocukları da bahçede üretim yapıyor. Bu nedenle çiftçiler, bir ülkenin ana kılcal damarlarıdır. Onlar üretirken kazanacak ki ülke kazansın. Şehirlerdeki insanlar ucuza ürün alabilsin. Bu nedenle devlet sıkı denetim yapıp çiftçinin alın terinin hakkını alabilmesini sağlamalı" diye konuştu.

Patates üreticisi ve Ziraat Mühendisi Rabia Otlu ise, "Tarlada 5 liraya alınıp markette 30 liraya satılıyor. Üretici olarak aracılara yönelik operasyonu memnuniyetle karşıladık. Bizim çiftçimizden şu an 15 liraya çıkan ürün dışarıda 45 lira oluyor" diye konuştu.

BİZ ARACILAR KADAR KAZANMADIK

Bursa'da salçalık biber 'da üreticisi Osman Deniz, "Ürettiğimiz salçalık (kapya) biberin kilosu tarlada 10 TL'ye kadar düştü. Ancak vatandaşa gelene kadar fiyatlar 50-60 TL'yi buldu. Üretici olarak biz aracılar kadar kazanamadık. Onlar hep bizden fazla kazandı. Milletin mutfağına giren meyve ve sebzelere bile göz diktiler. Halkın sof-sofrasına göz dikenler ezasını çeksin. Yapılan operasyonlar, sahtekârlıkları rasyonlar, göz önüne serdi. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Üreticiler ola-olarak artık geleceğe umut-rak umutla bakabiliriz" dedi.

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