İBB iştiraklerindeki ihale ve reklam süreçlerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Karaköse, cezaevindeyken etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak reklam, ihale süreçleri ve bazı firmalara sağlanan imtiyazlara ilişkin beyanlarda bulunmuş, Temmuz 2025'te tahliye edilmişti. Karaköse, gözaltı ve cezaevi sürecinde İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kağan Sürmegöz adına birçok avukatın kendisini susturmaya çalıştığını belirterek, duruşmada yaşadıklarını anlattı.

İBB iştiraki Kültür A.Ş.'de görev yapan Hakan Karaköse, İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. celsesindeki beyanlarında, İBB yönetimi tarafından nasıl baskı altına alındığını anlattı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Karaköse, "İBB avukatı, 'Sakın etkin pişmanlığa başvurma. Sürüden ayrılanı kurt kapar' diyerek beni açıkça tehdit etti" ifadelerini kullandı.

Karaköse, "Emniyette ziyaretime gelen avukatlardan biri, kendisinin Büyükşehir belediyesi yönetimi tarafından yönlendirildiğini söyledi. Bana '20 yıldır buradasın. Sakın etkin pişmanlığa başvurma. Sürüden ayrılanı kurt kapar! Yarın ifade öncesi yine geleceğim, iyi düşün taşın' diyerek beni açıkça tehdit etti" dedi.

Karaköse, CHP ve belediye yönetimi tarafından gönderilen bir avukatın kendisini gözaltındayken açıkça tehdit ettiğini söyledi.

"ABA ALTINDAN SOPA"

Karaköse, cezaevi sürecinde de yönlendirmelere maruz kaldığını anlattı. "Daha önce mülkiye müfettişi soruşturmasında avukat istediğimizde yüzümüze bakmayanlar, cezaevinde sıraya girdi" diyen Karaköse, kendisini ziyaret eden avukatların sürecin kısa süre sonra biteceğini ve sürecin siyasi olduğunu söylediklerini aktardı.Görüşmelerin devamında konunun ailesine geldiğini aktaran Karaköse, ihtiyaçlarının olup olmadığının sorulduğunu, olması halinde belediye veya parti teşkilatı tarafından karşılanabileceğinin ifade edildiğini belirtti.

Yirmi yıllık kamu personeli olduğunu söyleyen Karaköse, bu ziyaretlerin amacının "aba altından sopa göstermek" olduğunu anladığını ifade etti.