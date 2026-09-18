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Konya merkezli 24 ilde Paravan 1 operasyonu: 48 milyonluk dolandırıcılıkta 65 şüpheli gözaltına alındı

Konya merkezli 24 ilde eş zamanlı düzenlenen "Paravan 1" operasyonunda, 317 ayrı dolandırıcılık olayında vatandaşlardan 48 milyon 76 bin 595 lira haksız menfaat sağladıkları belirlenen 65 şüpheli gözaltına alındı.

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Konya merkezli 24 ilde Paravan 1 operasyonu: 48 milyonluk dolandırıcılıkta 65 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 6 ay süren teknik takip ve projeli çalışma yürütüldü.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin ülke genelinde 317 ayrı dolandırıcılık olayına karıştıkları ve vatandaşlardan toplam 48 milyon 76 bin 595 lira haksız menfaat sağladıkları tespit edildi.

24 ilde Paravan 1 operasyonu: 65 gözaltı (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)24 ilde Paravan 1 operasyonu: 65 gözaltı (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

POLİS VE SAVCI KİMLİĞİYLE TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER

Soruşturma kapsamında şüphelilerin telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Şebekenin kullandığı bir diğer yöntemin ise internet üzerinden verilen sahte araç ilanları olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin, sahte ilanlarla vatandaşlardan kapora aldıkları tespit edildi.

Konya merkezli 24 ilde Paravan 1 operasyonu: 48 milyonluk dolandırıcılıkta 65 şüpheli gözaltına alındı-3

BANKA KARTI VE TELEFON HATLARINI ŞEBEKEYE AKTARDILAR

Yürütülen çalışmalarda bazı şüphelilerin banka kartları ile telefon hatlarını temin ederek dolandırıcılık şebekesine aktardıkları da belirlendi.

Konya merkezli 24 ilde Paravan 1 operasyonu: 48 milyonluk dolandırıcılıkta 65 şüpheli gözaltına alındı-4

24 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kimlikleri tespit edilen 65 şüphelinin yakalanması için Konya merkezli 24 ilde eş zamanlı "Paravan 1" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 65 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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Konya merkezli 24 ilde Paravan 1 operasyonu: 48 milyonluk dolandırıcılıkta 65 şüpheli gözaltına alındı-6 Konya merkezli 24 ilde Paravan 1 operasyonu: 48 milyonluk dolandırıcılıkta 65 şüpheli gözaltına alındı-7 Konya merkezli 24 ilde Paravan 1 operasyonu: 48 milyonluk dolandırıcılıkta 65 şüpheli gözaltına alındı-8
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