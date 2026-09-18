Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 6 ay süren teknik takip ve projeli çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin ülke genelinde 317 ayrı dolandırıcılık olayına karıştıkları ve vatandaşlardan toplam 48 milyon 76 bin 595 lira haksız menfaat sağladıkları tespit edildi.

24 ilde Paravan 1 operasyonu: 65 gözaltı (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.) POLİS VE SAVCI KİMLİĞİYLE TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER Soruşturma kapsamında şüphelilerin telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Şebekenin kullandığı bir diğer yöntemin ise internet üzerinden verilen sahte araç ilanları olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin, sahte ilanlarla vatandaşlardan kapora aldıkları tespit edildi.