İBB soruşturmasında 195 sayfalık ek iddianame: 29 kişi hakkında ceza talebi, dosyaya 12 yeni eylem eklendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ’ye ilişkin soruşturmada 29 şüpheli hakkında 195 sayfalık ek iddianame hazırladı. İddianamede 12 yeni eyleme yer verilirken Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş’in bu suçlardan da sorumlu tutulması talep edildi. Mahkeme ek iddianameyi kabul ederek dosyayı 414 sanıklı ana İBB davasıyla birleştirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik soruşturmasını tamamlayarak 29 şüpheli hakkında ek iddianame hazırladı.
195 sayfalık iddianamede, ana dosyada yer alan 143 eylemin devamı niteliğinde 12 yeni eyleme yer verildi. Yeni eylemler 144'ten 155'e kadar numaralandırıldı. Savcılık, ek dosyanın devam eden İBB ana davasıyla birleştirilmesini talep etti.
12 YENİ EYLEM DOSYADA
Ek iddianamede ağırlıklı olarak "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlamaları yer aldı.
Savcılık, bazı ihalelerin Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinde kalmasının ardından işlerin yasal eşik sınırlarının altında kalacak şekilde parçalara bölündüğünü ve belirli firmalara verildiğini öne sürdü.
İddianamede, bu firmalardan aldıkları işlere göre yüzde 7 ila yüzde 10 arasında rüşvet talep edildiği ve paranın "SİSTEM" olarak adlandırılan yapıya aktarıldığı iddia edildi.
İMAMOĞLU VE KELEŞ İÇİN TCK 220/5 TALEBİ
Savcılık, Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş hakkında "örgüt kurma ve yönetme" suçundan ana iddianamede daha önce ceza talep edildiği gerekçesiyle aynı suçtan yeniden ceza istemedi.
Ancak savcılık, İmamoğlu'nu "örgüt lideri", Keleş'i ise "örgüt yöneticisi" olarak nitelendirerek TCK 220/5 kapsamında 12 eylemde yer alan suçlardan da sorumlu tutulmalarını talep etti.
ANA İBB DAVASIYLA BİRLEŞTİRİLDİ
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi ek iddianameyi kabul etti.
Mahkeme, yeni dosya ile ana İBB davası arasında "fiili ve hukuki irtibat" bulunduğuna karar vererek dosyaları birleştirdi. Yargılamanın 414 sanıklı ana dava üzerinden devam etmesine hükmedildi.
Mahkeme ayrıca ek dosyada tutuklu bulunan Ayhan Subaşı, Aytekin Karaarslan, Fatih Temür, Murat Dağdeviren, Nilgün Cendek ve Tolga Kılıç'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Sosyal medyada bomba ve molotof eğitimi
HSK 2. dairesinden uçuk hakkında karar