195 sayfalık iddianamede, ana dosyada yer alan 143 eylemin devamı niteliğinde 12 yeni eyleme yer verildi. Yeni eylemler 144'ten 155'e kadar numaralandırıldı. Savcılık, ek dosyanın devam eden İBB ana davasıyla birleştirilmesini talep etti.

Ağaç ve Peyzaj AŞ soruşturmasında 12 yeni eylem ana davaya eklendi (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

12 YENİ EYLEM DOSYADA

Ek iddianamede ağırlıklı olarak "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlamaları yer aldı.

Savcılık, bazı ihalelerin Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinde kalmasının ardından işlerin yasal eşik sınırlarının altında kalacak şekilde parçalara bölündüğünü ve belirli firmalara verildiğini öne sürdü.

İddianamede, bu firmalardan aldıkları işlere göre yüzde 7 ila yüzde 10 arasında rüşvet talep edildiği ve paranın "SİSTEM" olarak adlandırılan yapıya aktarıldığı iddia edildi.

İMAMOĞLU VE KELEŞ İÇİN TCK 220/5 TALEBİ

Savcılık, Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş hakkında "örgüt kurma ve yönetme" suçundan ana iddianamede daha önce ceza talep edildiği gerekçesiyle aynı suçtan yeniden ceza istemedi.

Ancak savcılık, İmamoğlu'nu "örgüt lideri", Keleş'i ise "örgüt yöneticisi" olarak nitelendirerek TCK 220/5 kapsamında 12 eylemde yer alan suçlardan da sorumlu tutulmalarını talep etti.