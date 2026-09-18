Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: 2 şüpheliye tutuklama talebi
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturmada 4 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilirken, Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol talep edildi.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. Olay tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur hakkında ise sağlık durumları ve yaşları dikkate alınarak ev hapsi şeklinde adli kontrol talep edildi.
4 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Ölümün meydana geldiği dönemde görev yapan adli makamlar ile Kozinoğlu'nun cezaevi koğuş arkadaşlarının mercek altına alındığı soruşturmada 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmişti.
HASAN ATİLLA UĞUR GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hasan Atilla Uğur'un Kıbrıs'ta bulunduğu tespit edildi. Uğur, Kıbrıs'tan Türkiye'ye giriş yapmasının ardından İstanbul Havalimanı'nda jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Havalimanındaki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında Jandarma Komutanlığına götürülen Uğur'un ifade işlemleri tamamlandı.
ÖNCEKİ DOSYAYA TAKİPSİZLİK VEREN ESKİ BAŞSAVCI GÖZALTINDA
Soruşturmanın dikkat çeken isimlerinden biri eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören oldu. İşgören'in, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün ardından yürütülen önceki soruşturma hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı veren isim olduğu belirtildi.
İşgören'in daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği bilgisi de soruşturma dosyasına yansıdı.
KOZİNOĞLU'NUN KOĞUŞ ARKADAŞLARINA EV HAPSİ TALEBİ
Kozinoğlu'nun cezaevindeki koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur hakkında, sağlık durumları ve yaşları dikkate alınarak ev hapsi şeklinde adli kontrol talep edildi.
2 SAVCI İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ
Olay tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olan Ali İşgören ile cezaevi savcısı olarak görev yapan Necip Doğan ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.