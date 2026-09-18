Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: 2 şüpheliye tutuklama talebi

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. Olay tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur hakkında ise sağlık durumları ve yaşları dikkate alınarak ev hapsi şeklinde adli kontrol talep edildi.