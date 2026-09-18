Yaş sebze ve meyve piyasasında fahiş fiyat soruşturması: 40 şüphelinin tamamı tutuklandı

Yaş sebze ve meyve sektöründe piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozarak haksız kazanç elde ettiği, ürün fiyatlarını manipüle ederek fahiş fiyat artışlarına neden olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturmada operasyonel süreç tamamlandı.

Daha önce piyasa düzenini hedef alan organizasyonlara yönelik yürütülen incelemeler kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.

40 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hâkimliğe çıkarılan 40 şüphelinin tamamı hakkında tutuklama kararı verildi.

Böylece soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 40 şüpheli cezaevine gönderildi.