Yaş sebze ve meyve piyasasında fahiş fiyat soruşturması: 40 şüphelinin tamamı tutuklandı
Yaş sebze ve meyve piyasasında fahiş fiyat uygulamaları ve piyasa manipülasyonu iddialarına yönelik soruşturmada adli süreç tamamlandı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 40 şüphelinin tamamı tutuklandı.
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Yaş sebze ve meyve sektöründe piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozarak haksız kazanç elde ettiği, ürün fiyatlarını manipüle ederek fahiş fiyat artışlarına neden olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturmada operasyonel süreç tamamlandı.
Daha önce piyasa düzenini hedef alan organizasyonlara yönelik yürütülen incelemeler kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.
40 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hâkimliğe çıkarılan 40 şüphelinin tamamı hakkında tutuklama kararı verildi.
Böylece soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 40 şüpheli cezaevine gönderildi.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel