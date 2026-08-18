CHP'li Ulusoy ve Ercan'ın uyuşturucu testi pozitif... Al Etimesgut'u vur İzmit'e
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu testi için numune alınan İzmit CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy’un test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma dosyasına Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporlar eklendi.
Soruşturma kapsamında uyuşturucu testine tabi tutulan İzmit CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy'un test sonuçları belli oldu.
CHP'li Gökhan Ercan ve Hamit İlker Ulusoy'un uyuşturucu testi pozitif çıktı.
Ercan ve Ulusoy, CHP'yi bölerek kurulan Yeni Parti'nin Genel Başkanı Özgür Özel'e yakınlığı ile biliniyor.
MET ÇEKMİŞLER
Şüphelilerin uyuşturucu test raporuna Takvim.com.tr ulaştı.
Soruşturma makamının talebi üzerine şüpheliler Gökhan Ercan ve Hamit İlker Ulusoy, 22 Temmuz 2026 tarihinde Adli Tıp Kurumu Başkanlığına giderek numune verdi.
Adli Tıp uzmanları tarafından şüphelilerden kan, idrar, saç ve tırnak örnekleri alındı.
24 Temmuz 2026 tarihinde laboratuvar ortamında incelemeye alınan numunelerin analiz süreci 30 Temmuz 2026 tarihinde tamamlanarak raporlaştırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca yürütülen 2026/107949 numaralı soruşturma dosyasına giren toksikoloji raporları, şüphelilerin uyuşturucu madde kullandığını ortaya koydu.
Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi tarafından hazırlanan 30 Temmuz 2026 tarihli raporlarda, Gökhan Ercan ile Hamit İlker Ulusoy'un idrar örneklerinde metamfetamin maddesi saptandı.
Adli Tıp Kurumu raporunun bulgular ve sonuç bölümünde, şüphelilerin kan, saç ve tırnak örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadığı bildirildi.
İdrar numunelerine yönelik yapılan detaylı analizlerde metamfetamin bulunduğu resmi raporlara işlendi. Dosyaya eklenen kesinleşmiş test sonuçlarının ardından, Gökhan Ercan ve Hamit İlker Ulusoy hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
CEZAEVİNDELER
Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da aralarında bulunduğu 20 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Hürriyet'in geçici tedbir kararıyla görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.