CHP'li Ulusoy ve Ercan'ın uyuşturucu testi pozitif... Al Etimesgut'u vur İzmit'e

Ercan ve Ulusoy, CHP'yi bölerek kurulan Yeni Parti'nin Genel Başkanı Özgür Özel'e yakınlığı ile biliniyor.

Soruşturma kapsamında uyuşturucu testine tabi tutulan İzmit CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy'un test sonuçları belli oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İzmit CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy'un uyuşturucu testi sonuçları belli oldu.

MET ÇEKMİŞLER

Şüphelilerin uyuşturucu test raporuna Takvim.com.tr ulaştı.

Soruşturma makamının talebi üzerine şüpheliler Gökhan Ercan ve Hamit İlker Ulusoy, 22 Temmuz 2026 tarihinde Adli Tıp Kurumu Başkanlığına giderek numune verdi.

Adli Tıp uzmanları tarafından şüphelilerden kan, idrar, saç ve tırnak örnekleri alındı.