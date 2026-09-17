İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı televizyon programında polisler için hayata geçirilecek konut projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiftçi, Polsan'ın ev sahibi olmayan polisler için maliyetine konut üretip taksitle satışa sunacağını söyledi. Projenin ilk etabının Ankara'da başlayacağını belirten Çiftçi, Polsan'ın Ankara'nın Sincan ilçesinde TOKİ'den 86 dönümlük arazi satın aldığını ve bu alanda 2 bin konut yapılacağını açıkladı. Bakan Çiftçi, konut projesine ilişkin şunları söyledi: "Polislerimize bir müjde vermek istiyorum. Polsan var malumunuz polis sandığı. Polsan, ev sahibi olmayan polislerimize maliyetine ev yapıp taksitle satış için bir çalışma başlatıyor. İlk etabı pilot olarak Ankara'da uygulamaya başlıyoruz. Polsan, Ankara Sincan'da 86 dönümlük bir araziyi TOKİ'den satın aldı. Burada 2 bin konut için inşaata yılbaşında başlıyoruz. Ayrıca kiraların yüksek olduğu büyükşehirlerimize öncelik vererek ilerleyeceğiz ve Polsan arsa satın alıp maliyetine inşaa ederek kirada oturan polislerimize uzun vadeli taksitlerle satacak."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara’da polisler için yapılacak 2 bin konutun yılbaşında başlayacağını açıkladı. (Fotoğraflar: AA) BAŞVURULARDA KİMLERE ÖNCELİK VERİLECEK? Çiftçi, konut başvurularında öncelik verilecek polisleri de açıkladı. Buna göre evi olmayan, eşi çalışmayan ve okul çağında çocuğu bulunan polisler öncelikli değerlendirilecek. Bakan Çiftçi açıklamasının devamında şöyle konuştu: "Başvurularda evi olmayan, eşi çalışmayan, okul çağında çocuğu olan polislerimize öncelik verilecek. Kısa zaman içinde başka büyükşehirlerimizde de arsa temin sürecini hızla bitirip inşaatlara başlamayı hedefliyoruz. Bu yıl bütçemizi araca değil, polisimizin çatısına ayırdık. Milleti koruyan elin, başını sokacağı huzurlu bir yuvası olacak."