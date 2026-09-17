Tera Holding'e operasyon! Polis binaya girdi, İbrahim Bekçi'yi gözaltına aldı: Destek Grubu'nda arama
Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi gözaltına alındı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında ekipler holding binasına girdi. Destek Holding, Destek Finans, Destek Kripto Varlık ve Destek Yatırım’da da arama yapıldığı öğrenildi. Öte yandan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi'yi gözaltına aldı.
Ekiplerin operasyon kapsamında bazı kişilerin ikametlerinde de arama yaptığı öğrenildi.
2 YILLIK İŞLEM YASAĞI VE LİSANS İPTALİ
SPK, Tera Portföy bünyesinde toplam yaklaşık 9,2 milyar dolarlık büyüklüğe sahip dört fonda görev yapan İbrahim Bekçi hakkında 2 yıllık işlem yasağı uygulanmasına ve lisansının iptal edilmesine karar verdi.
EMRE TEZMEN'E YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
DESTEK GRUBU ŞİRKETLERİNDE ARAMA
Polis ekiplerinin çalışması kapsamında Destek Holding, Destek Finans, Destek Kripto Varlık ve Destek Yatırım isimli iş yerlerinde de arama gerçekleştirildi.
SPK'NIN TEDBİR KARARININ ARDINDAN OPERASYON
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul piyasalarındaki gelişmelerin ardından 17 Eylül tarihinde yeni tedbir kararlarını duyurmuştu.
SPK kararları kapsamında Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satım yönünde işleme kapatılmasına karar verilmişti.
Kurul ayrıca unvanları belirtilen 130 yatırım fonunun Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye ettirilmesine karar vermişti.