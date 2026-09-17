Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in uğradığı bıçaklı saldırının öncesinde taraflar arasında Oğuzeli İlçe Başkanlığı konusunda anlaşmazlık yaşandığı, Meriç'in savcılık ifadesiyle soruşturma dosyasına girdi. Meriç, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş'in parti değiştirdikten sonra Yeni Parti Oğuzeli İlçe Başkanlığına atanmak istediğini, ancak kendisini bu görev için yeterli görmediğini söyledi. Meriç, "Bu nedenle kendisi bana husumet beslemeye başladı" dedi. Keleş'in eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı olduğu ve daha sonra Yeni Parti'ye geçtiği daha önce de kamuoyuna yansımıştı.

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ve Genel Başkan Özgür Özel (Fotoğraflar İHA ve DHA'dan alınmıştır.)



Parti değiştirdiğini belirten Meriç, Keleş'in daha önce CHP Oğuzeli İlçe Başkanlığı yaptığını ve görevinden istifa ettiğini anlattı. Ardından Yeni Parti'ye geçen Keleş'in Oğuzeli İlçe Başkanı olarak atanmak istediğini söyledi.



Meriç ifadesinde, "Ancak ben kendisini yeterli görmediğimden bu göreve atamadım. Bu nedenle kendisi bana husumet beslemeye başladı" dedi.



Böylece Meriç, saldırıya giden sürecin başlangıcını doğrudan ilçe başkanlığı konusunda yaşanan ihtilafa bağladı. Olayın hemen ardından basına yansıyan bazı haberlerde de taraflar arasında ilçe başkanlığı ataması nedeniyle sorun yaşandığı aktarılmıştı; ancak bu bağlantı o aşamada kaynakların iddiası olarak yer almıştı.



İHTİLAF SALDIRIDAN BİR GÜN ÖNCE YENİDEN ALEVLENDİ



Meriç, saldırının hemen öncesinde yaşananları da savcılıkta anlattı. İlçe başkanlığı meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğunu söylediği Keleş'in, olaydan bir gün önce kendisi hakkında küfürlü konuştuğunu öğrendiğini belirten Meriç, bunun üzerine Keleş'i telefonla aradığını ifade etti.

Meriç, "Neredesin, konum at bana dedim. Kendisine arkamdan konuştuklarını yüzüme söylemesi gerektiğini söyledim" şeklinde beyanda bulundu.