Fethiye Belediye Başkanı Karaca’ya silahlı saldırı soruşturmasında yeni gelişme: 3 şüpheli adliyede
Muğla’nın Fethiye ilçesinde Belediye Başkanı Alim Karaca’nın 23 Mayıs’ta silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin soruşturmada 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklanmıştı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Belediye Başkanı Alim Karaca'nın uğradığı silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. 23 Mayıs 2026'da Akarca Mahallesi'nde meydana gelen saldırıda sol bacağından yaralanan Karaca, kaldırıldığı hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli daha 14 Eylül'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
FETHİYE BELEDİYE BAŞKANI KARACA SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
Olay, 23 Mayıs 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Fethiye'nin Akarca Mahallesi'nde meydana geldi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, silahlı saldırıya uğradı ve sol bacağından yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Karaca, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Saldırının ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
SALDIRGANIN İZİ BODRUM'DA BULUNDU
Yürütülen soruşturma kapsamında saldırgan E.T.Ç.'nin 20 Mayıs'ta İstanbul'dan otobüsle Fethiye'ye geldiği belirlendi. E.T.Ç.'nin otogar çıkışında olay yerinde keşif yaptığı ve saldırının ardından taksiyle Bodrum'a kaçtığı tespit edildi.
Ekipler, saldırganın T.D. ile birlikte Bodrum'un Koyunbaba Mahallesi'nde saklandığını belirledi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
24 Mayıs günü saat 03.00 sıralarında düzenlenen operasyonla E.T.Ç. ve T.D. yakalandı.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, saldırganı Fethiye'den Bodrum'a taşıyan taksinin ücretini ödeyen ve 34 plakalı araçla İstanbul'dan Bodrum'a geldiği tespit edilen H.N.'yi de aynı gün saat 04.45'te Milas'ta gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
3 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, olayla bağlantısı olduğu belirlenen 3 kişiyi daha 14 Eylül'de düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.