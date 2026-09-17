Muğla'nın Fethiye ilçesinde Belediye Başkanı Alim Karaca'nın uğradığı silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. 23 Mayıs 2026'da Akarca Mahallesi'nde meydana gelen saldırıda sol bacağından yaralanan Karaca, kaldırıldığı hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli daha 14 Eylül'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

FETHİYE BELEDİYE BAŞKANI KARACA SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

Olay, 23 Mayıs 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Fethiye'nin Akarca Mahallesi'nde meydana geldi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, silahlı saldırıya uğradı ve sol bacağından yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Karaca, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Saldırının ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.