Bakırköy 57. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuklu sanık Ali Nasuh Mahruki ilk duruşmada hâkim karşısına çıktı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 16 Temmuz 2026 tarihli araştırma raporunda, Mahruki'nin sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım dosyaya delil olarak girdi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Mahruki'nin paylaşımının düşünce ve kanaat özgürlüğü sınırlarını aştığını, toplumda infial oluşturabilecek ve halkın bir kesimini diğer kesimine karşı tahrik edebilecek nitelikte olduğunu değerlendirdi. Savcılık, Mahruki'nin TCK 216/1 kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

MAHKEME 1,5 YIL HAPİS CEZASINA HÜKMETTİ

Mahkeme, Ali Nasuh Mahruki'nin üzerine atılı "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçunu işlediğinin sabit olduğuna kanaat getirerek TCK'nın 216/1. maddesi uyarınca önce 1 yıl hapis cezasına hükmetti. Suçun basın ve yayın yoluyla işlendiği gerekçesiyle TCK'nın 218. maddesi uygulandı ve ceza yarı oranında artırılarak 1 yıl 6 aya çıkarıldı.

Mahkeme daha sonra sanığın geçmişi ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak takdiri indirim uyguladı. Böylece Ali Nasuh Mahruki'nin cezası 1 yıl 3 ay hapis olarak belirlendi.

Mahkeme ayrıca Mahruki'nin hapis cezasına mahkûm edilmesi nedeniyle TCK'nın 53. maddesi kapsamındaki bazı haklardan yoksun bırakılmasına karar verdi. Kararla birlikte Mahruki'nin tahliyesine hükmedildi. Gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği sürenin cezasından mahsup edilmesine karar verildi.

Mahkeme, verilen hüküm yönünden ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verirken Mahruki'yi 5 yıl denetim süresine tabi tuttu. Karara karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık bırakıldı.