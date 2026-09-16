Eski bürokrat İbrahim Turhan'a borsada manipülasyon soruşturması
Sermaye piyasalarında yatırımcıyı yanıltıcı ve endişeye sevk edici manipülatif paylaşımlar yargıya taşındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadaki içerikleri sebebiyle eski Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında re’sen soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcılarda güvensizlik oluşturacak, korku ve paniğe yol açacak nitelikte içerik üreten sosyal medya kullanıcılarına yönelik adli çalışma başlattı.
Yürütülen incelemeler kapsamında, sosyal medya platformunda "@ibrahimmturhan2" kullanıcı adıyla paylaşımlar gerçekleştiren eski Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma açtı.
YATIRIMCIYI KORKUYA SEVK EDEN İÇERİKLER
Başsavcılık tarafından başlatılan tahkikatta, söz konusu hesaptan yapılan paylaşımların sermaye piyasalarının işleyişini olumsuz etkilediği, yatırımcıları paniğe sürükleyerek piyasa dinamiklerini bozduğu ileri sürüldü.
Finansal enstrümanlar üzerinden dezenformasyon üreten hesapların tespiti amacıyla başlatılan teknik ve mali incelemelerin sürdüğü aktarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda, doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe sebep olacak nitelikte paylaşımlar yaptığı yönünde tespitler üzerine "ibrahimmturhan2" adlı hesap kullanıcısı olan İbrahim Mustafa Turhan hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır."