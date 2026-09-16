T ürkiye'de hızla yaşlanan nüfus, sigorta sektöründe yeni bir dönemin kapısını açıyor. 2027-2029 Orta Vadeli Programı'na ilk kez giren uzun dönemli bakım sigortası için altyapı çalışmalarına başlanacak.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de 65 yaş ve üzerindeki nüfus son 5 yılda yüzde 20.5 artarak 9 milyon 583 bin kişiye ulaştı. Yaşlıların toplam nüfus içindeki payı da yüzde 9.5'ten 11.1'e yükseldi. 2020'de 7 milyon 954 bin olan 65 yaş üzeri nüfusa beş yılda yaklaşık 1.6 milyon kişi eklendi.

Sabah'tan Barış Ergin'in haberine göre, yeni sistemle yaşlılık veya kronik rahatsızlık nedeniyle günlük yaşamını tek başına sürdüremeyen kişilerin evde veya bakım merkezlerinde ihtiyaç duyduğu hizmetlerin finansmanının sigorta modeliyle desteklenmesi hedefleniyor.

Demografik değişimin hızlanmasıyla birlikte uzun dönemli bakımın finansmanı da sosyal güvenlik sisteminin temel gündemlerinden biri haline geldi.

OVP kapsamında ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla uzun dönemli bakım sigortasının altyapısı oluşturulacak.

Evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerinin sürekli hale getirilmesi ve bu hizmetlerin uzaktan sağlık uygulamalarıyla bütünleştirilmesi de planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz daha önce sistem kapsamında yaşlıların evlerinde veya bakım merkezlerinde ihtiyaç duyacakları hemşirelik, bakım hizmetleri ve tıbbi ekipman gibi desteklere daha sürdürülebilir biçimde ulaşmasının hedeflendiğini açıklamıştı.

SİGORTA SEKTÖRÜ İÇİN YENİ ALAN

Yeni model sigorta sektörü açısından da yeni bir alan oluşturacak. Sistemin nasıl finanse edileceği, primlerin kim tarafından ödeneceği, devlet katkısının bulunup bulunmayacağı ve özel sigorta şirketlerinin sistemde nasıl bir rol üstleneceği yapılacak çalışmalar sonucunda netleşecek.

Uzun dönemli bakım sigortasının yalnızca sağlık harcamalarını değil, yaşlanan nüfus nedeniyle ailelerin üzerinde giderek artan bakım maliyetini de paylaşması hedefleniyor. Böylece Türkiye'de sağlık, sosyal güvenlik ve özel sigortacılığın kesiştiği yeni bir sigorta modelinin oluşturulması gündeme gelecek.