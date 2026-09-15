Kurtlar Vadisi Pusu'nun 79. bölümünde Memati ve Kazım’ın bulunduğu 34 FG 7061 plakalı araç





2010: Dizinin 4 Şubat 2010 tarihli 79. bölümünde ise "34 FG 7061" plakalı aracın görüntülendiği kayıtlara geçti. Plakadaki "FG" harflerinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i, "7061" sayısının ise tersten okunduğunda darbe gecesini (16.07) simgelediği iddia edildi.

Kaşifoğlu'nun ölüm sahnesi



2011: Kurtlar Vadisi Pusu'nun 10 Kasım 2011'de yayınlanan 136. bölümünde Kazım Kaşifoğlu karakteri için infaz emri verildi. Bu sahneden yalnızca iki gün sonra, 12 Kasım 2011'de MİT'çi Kaşif Kozinoğlu Silivri'de şüpheli bir şekilde can verdi. 8 Aralık 2011'de yayınlanan 139. bölümde "Kaşifoğlu" karakterinin iğneyle öldürüldüğü anlatıldı.



Dizide FETÖ'nün 17/25 Aralık ihaneti öncesi Başkan Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli subliminal mesajlar yer aldı. 17/25 Aralık sonrasında kaleme alınan senaryolarda elebaşı Fetullah Gülen'den "Muhterem Bey" olarak bahsedildi.



KVP'de bir mezarlık sahnesinde üzerinde ʺERDOĞANʺ yazan mezar taşı ekrana getirildi



2012: 17 Mayıs 2012'de yayınlanan 159. bölümdeki bir mezarlık sahnesinde üzerinde "ERDOĞAN" yazan mezar taşının ekrana getirildiği tespit edildi.

Dizide kainat iblisi Fetullah Gülen'e ʺMuhterem Beyʺ dendi



2014: Kurtlar Vadisi Pusu'da kainat iblisi Fetullah Gülen'e "Muhterem Bey" karakteri ile yer verildi. ʺKurtlar Vadisi Darbeʺ için 15 Temmuz'dan önce yapılan başvuru



15 TEMMUZ'U ÖNCEDEN BİLİYORLAR MIYDI?



PANA Film'in 15 Temmuz'dan önce "Kurtlar Vadisi Darbe" dizisi üzerinde çalışmalar yaptığı ortaya çıktı. Bu durum, kamuoyunda ve sosyal medyada "Kurtlar Vadisi ekibi darbeyi önceden biliyor muydu?" sorgulamasına yol açtı.



2016: 15 Temmuz'dan 4 ay önce "kurtlarvadisidarbe.com" ve "kurtlarvadisidarbe.net" sitelerinin domainlerini alan Pana Film, darbe girişiminden 2 ay önce de patent başvurusunda bulundu.







Dizinin 9 Haziran 2016'daki finalindeki köprü sahnesi de oldukça dikkat çekici.



PUSU'NUN FİNALİNDEKİ KÖPRÜ SAHNESİ



Gölge isimli karakter, Boğaz Köprüsü'nden İstanbul'u izleyip "3 köprüyü birden havaya uçuracağım, Asya ile Avrupa'yı birbirinden ayırma zamanı geldi" ifadelerini kullanıyor.