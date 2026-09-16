Güllü’nün ölümünde yeni perde! Kervan Eminoğlu konuştu: “Tuğyan annesini öldürdü”
Güllü'nün ölümüne ilişkin ilk duruşma öncesi Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, konuştu: "Ben 85 kilo bir insanım. Tuğyan beni sırtına alıp kaldırabiliyordu. Annesini de çok rahat bir şekilde camdan aşağı atabilir!"
Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşma için geri sayım sürerken, dosyada dikkat çeken yeni açıklamalar geldi.
Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre, Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, konuşarak Gülter'in annesine karşı uzun süredir öfke beslediğini öne sürdü.
'O HEP ÖFKELİYDİ'
Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşma için geri sayım başladı. Duruşmanın dikkat çeken isimlerinden Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu: "Güllü'yü kızı öldürdü. Tuğyan'ın annesine olan kini, öfkesi benden dolayı değildi. Tuğyan annesine hep öfke besliyordu!"
'VİDEOMUZ VAR'
Eminoğlu; Tuğyan'ın fiziksel gücüne ilişkin dikkat çeken bir başka tespitte de bulundu: "Ben Tuğyan'ın tek başına annesini atabilecek güçte bir insan olduğunu biliyorum. Bizim birlikte çekilmiş olduğumuz bir videomuz var, orada Tuğyan beni sırtına alıyordu. Ben 85 kilo bir insanım. Beni sırtına alıp kaldırabildiğine göre annesini de çok rahat bir şekilde aşağı atabilir!"
1 EKİM'DE HER ŞEYİ ANLATACAĞIM
Güllü, Yalova'da 26 Eylül 2025'te 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Duruşmaya günler kala dosyanın dikkat çeken isimlerinden Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, "Ben 1 Ekim'de bildiğim her şeyi duruşma salonunda anlatacağım" dedi.
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