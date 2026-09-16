Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşma için geri sayım başladı. Duruşmanın dikkat çeken isimlerinden Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu: "Güllü'yü kızı öldürdü. Tuğyan'ın annesine olan kini, öfkesi benden dolayı değildi. Tuğyan annesine hep öfke besliyordu!"

Şarkıcı Güllü (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve AA)

'VİDEOMUZ VAR'

Eminoğlu; Tuğyan'ın fiziksel gücüne ilişkin dikkat çeken bir başka tespitte de bulundu: "Ben Tuğyan'ın tek başına annesini atabilecek güçte bir insan olduğunu biliyorum. Bizim birlikte çekilmiş olduğumuz bir videomuz var, orada Tuğyan beni sırtına alıyordu. Ben 85 kilo bir insanım. Beni sırtına alıp kaldırabildiğine göre annesini de çok rahat bir şekilde aşağı atabilir!"