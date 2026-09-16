Araç piyasasında hareketlilik azaldı! Ağustos rakamları dikkat çekti: İşte trafiğe kayıtlı araç sayısında yeni tablo
Türkiye’de taşıt piyasasında Ağustos ayında dikkat çeken bir gerileme yaşandı. TÜİK verilerine göre, Ağustos ayında 171 bin 887 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, yeni kayıtlar bir önceki aya göre yüzde 17,2, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 20,1 azaldı. Buna karşın Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 911 bin 879’a ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Ağustos 2026 Motorlu Kara Taşıtları verileri, taşıt piyasasındaki hareketliliğin geçen aya ve geçen yılın aynı dönemine göre gerilediğini ortaya koydu. Ağustos ayında 171 bin 887 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, toplam kayıtlı taşıt sayısı 34 milyon 911 bin 879'a ulaştı.
AĞUSTOSTA 171 BİN 887 TAŞIT TRAFİĞE ÇIKTI
TÜİK verilerine göre Ağustos ayında 171 bin 887 taşıtın ilk tescili gerçekleştirildi. Yeni kayıtların yüzde 47,5'ini motosiklet, yüzde 38,4'ünü otomobil, yüzde 9,6'sını kamyonet oluşturdu. Traktör ve kamyonun payı ise yüzde 1,6'şar oldu.
TAŞIT KAYITLARINDA AYLIK YÜZDE 17,2'LİK DÜŞÜŞ
Ağustosta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, temmuz ayına göre yüzde 17,2 azaldı. En dikkat çekici düşüş özel amaçlı taşıtlarda görüldü. Bu grubu kamyon, motosiklet ve otomobildeki düşüşler takip etti.
GEÇEN YILA GÖRE KAYITLAR YÜZDE 20,1 GERİLEDİ
Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 azaldı. Otomobil kayıtları yıllık bazda yüzde 30,5, motosiklet kayıtları ise yüzde 13,6 geriledi.
Buna karşılık otobüs kayıtlarında yüzde 12,9, minibüs kayıtlarında ise yüzde 0,7 artış gerçekleşti.
TÜRKİYE'DE KAYITLI TAŞIT SAYISI 34,9 MİLYONA YAKLAŞTI
Ağustos ayı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 911 bin 879 oldu.
Bu taşıtların yüzde 51,7'sini otomobiller, yüzde 21,8'ini motosikletler, yüzde 14,3'ünü kamyonetler ve yüzde 6,7'sini traktörler oluşturdu.
İKİNCİ EL PİYASASINDA 917 BİN TAŞIT EL DEĞİŞTİRDİ
Ağustos ayında 917 bin 143 taşıtın devri gerçekleştirildi. Devir işlemlerinin yüzde 66,4'ünü otomobiller oluştururken kamyonetlerin payı yüzde 13,7, motosikletlerin payı yüzde 12,5 oldu.
AĞUSTOSTA 66 BİN OTOMOBİL TRAFİĞE KAYDEDİLDİ
Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı 66 bin 48 olarak gerçekleşti. Yeni otomobil kayıtlarında Renault yüzde 12,3 ile ilk sırada yer alırken Volkswagen yüzde 8,5, Hyundai yüzde 8,4 ve TOGG yüzde 7,3 pay aldı.
OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE 1,34 MİLYON YENİ TAŞIT KAYDI
Yılın ilk sekiz ayında 1 milyon 342 bin 134 taşıt trafiğe kaydedildi. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 düşüş gösterdi.
Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 23,1 artarak 41 bin 641 oldu. Böylece yılın ilk sekiz ayında trafikteki toplam taşıt sayısı 1 milyon 300 bin 493 adet arttı.
YENİ OTOMOBİLLERDE BENZİN VE HİBRİT ÖNE ÇIKTI
Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 600 bin 859 otomobilin yüzde 40,8'i benzinli, yüzde 32,1'i hibrit, yüzde 18,1'i elektrikli, yüzde 7,8'i dizel ve yüzde 1,2'si LPG'li oldu.
YENİ OTOMOBİLLERDE EN ÇOK TERCİH EDİLEN RENK GRİ
Yılın ilk sekiz ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerde gri renk yüzde 41,5 ile açık ara öne çıktı. Gri otomobilleri yüzde 25,5 ile beyaz, yüzde 12 ile siyah ve yüzde 9,9 ile mavi renkli araçlar izledi.