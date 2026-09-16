Türkiye İstatistik Kurumu 'nun (TÜİK) açıkladığı Ağustos 2026 Motorlu Kara Taşıtları verileri, taşıt piyasasındaki hareketliliğin geçen aya ve geçen yılın aynı dönemine göre gerilediğini ortaya koydu. Ağustos ayında 171 bin 887 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, toplam kayıtlı taşıt sayısı 34 milyon 911 bin 879'a ulaştı.

TÜİK verilerine göre Ağustos ayında 171 bin 887 taşıtın ilk tescili gerçekleştirildi. Yeni kayıtların yüzde 47,5'ini motosiklet, yüzde 38,4'ünü otomobil, yüzde 9,6'sını kamyonet oluşturdu. Traktör ve kamyonun payı ise yüzde 1,6'şar oldu.

Yeni taşıt kayıtları bir önceki aya göre yüzde 17,2 azaldı.

TAŞIT KAYITLARINDA AYLIK YÜZDE 17,2'LİK DÜŞÜŞ

Ağustosta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, temmuz ayına göre yüzde 17,2 azaldı. En dikkat çekici düşüş özel amaçlı taşıtlarda görüldü. Bu grubu kamyon, motosiklet ve otomobildeki düşüşler takip etti.

GEÇEN YILA GÖRE KAYITLAR YÜZDE 20,1 GERİLEDİ

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 azaldı. Otomobil kayıtları yıllık bazda yüzde 30,5, motosiklet kayıtları ise yüzde 13,6 geriledi.

Buna karşılık otobüs kayıtlarında yüzde 12,9, minibüs kayıtlarında ise yüzde 0,7 artış gerçekleşti.