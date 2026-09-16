"Polisim" yalanıyla 7 milyon liralık ziynet ve döviz tuzağı: 3 gözaltı 1 tutuklama

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi olan vatandaş, adının suça karıştığı yalanına inanarak 7 milyon lira değerindeki birikimini şüphelilere elden teslim etti.

SAHTE POLİS YALANIYLA MİLYONLUK VURGUN

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne müracaat eden Z.İ, telefonla arayan şahısların kendilerini polis olarak tanıttığını ve kimlik bilgilerinin dolandırıcılık olayında kullanıldığını aktardığını bildirdi.

Görüşmenin ardından yaklaşık 7 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını şahıslara elden teslim ettiğini beyan eden Z.İ'nin başvurusu üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Antalya’da gerçekleşen dolandırıcılık olayında, kimliğinin adli soruşturmada kullanıldığını öne süren sahte polislere inanan vatandaş, 7 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını şüphelilere elden teslim etti. (Fotoğraf: İHA)

İKİ İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Yürütülen saha çalışmaları ve teknik takip neticesinde şüphelilerin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi.

Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 2 şüpheli Antalya'da, 1 şüpheli il dışında yakalanarak gözaltına alındı.

KORSAN TAKSİLERLE ULAŞMIŞLAR

Soruşturma kapsamında zanlıların olay sırasında 2 ayrı korsan taksi kullandığı belirlendi.

Korsan taşımacılık yapan araç sahiplerine idari para cezası kesilirken, 2 araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.