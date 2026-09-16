Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü.

GÜNCEL GELİŞMELER VE MÜZAKERELER ELE ALINDI

İki bakanın görüşmesinde, bölgede yaşanan son saldırılar kapsamında güncel gelişmeler ve devam eden müzakereler değerlendirildi. Fidan ve Erakçi ayrıca devam eden müzakereler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

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