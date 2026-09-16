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Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü: Gündem bölgedeki son gelişmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, yaşanan son saldırılar çerçevesindeki güncel gelişmeler ile devam eden müzakereler ele alındı.

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Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü: Gündem bölgedeki son gelişmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü.

GÜNCEL GELİŞMELER VE MÜZAKERELER ELE ALINDI

İki bakanın görüşmesinde, bölgede yaşanan son saldırılar kapsamında güncel gelişmeler ve devam eden müzakereler değerlendirildi. Fidan ve Erakçi ayrıca devam eden müzakereler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

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