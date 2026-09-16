CHP'li Buca Belediyesinde 210 günlük maaş krizi! 80 işçi belediye önünde eylem yaptı
İzmir’de CHP’li Buca Belediyesi şirketi ÜzümKent’e bağlı Kent Lokantaları ve Sporium tesislerinde çalışan yaklaşık 80 işçi, 7 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle belediye önünde eylem yaptı. İşçiler, 210 gündür ücretlerini alamadıklarını belirterek ev kiraları ile elektrik ve su faturalarını ödeyemediklerini, yatalak ebeveynlerine ilaç ve okula başlayan çocuklarına kırtasiye malzemesi alamadıklarını söyledi. Çalışanlar, belediye yönetimine çağrı yaparak maaşlarının bir an önce ödenmesini istedi.
İzmir'de Buca Belediyesi şirketi ÜzümKent bünyesinde çalışan yaklaşık 80 kişi, 210 gündür maaş alamadıklarını belirterek belediye önünde eylem gerçekleştirdi. Kent Lokantaları ve Sporium tesislerinde görev yapan işçiler, sendikaları bulunmadığı için işten çıkarılma korkusuyla grev yapamadıklarını ifade etti. Çalışanlar, yaklaşık 7 aydır ücret alamadıklarını, bu nedenle temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandıklarını dile getirdi.
İŞÇİLER: 210 GÜNDÜR MAAŞIMIZI ALAMIYORUZ
ÜzümKent çalışanları yaptıkları açıklamada, 210 gündür maaş alamadıklarını belirtti. Sendikaları olmadığı için grev yapamadıklarını ifade eden işçiler, yaşadıkları ekonomik sıkıntıları anlattı.
Çalışanlar; ev kiralarını, elektrik ve su faturalarını ödeyemediklerini, yatalak ebeveynlerine ilaç ve okula başlayan çocuklarına kırtasiye malzemesi dahi alamadıklarını söyledi. Bankalara ve tefecilere borçlandıklarını aktaran işçiler, belediye yönetimine seslendi.
İşçilerin yayımladığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"CHP Buca İlçe Başkanı Sinan Yeşilbaş'ın makamına çıkıp derdimizi anlattık ancak feryadımız güneşe karşı bir mum ışığı kadar bile etki göstermedi. Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer acaba içimizden birinin ölmesini, intihar etmesini mi bekliyor. 7 aydır tarafımıza mobbing uygulanıyor. Maaşlarımızın ödeneceğine dair defalarca söz verildi ama tutulmadı. Çok acil maaşlarımızın ödenmesini istiyoruz"
MÜDÜR ATAMASI TARTIŞMASI
AK Parti Buca Belediyesi Grup Başkanvekili Veli Balyemez, belediye yönetiminin "müdür atanması" gerekçesinin arkasına sığındığını öne sürdü.
Balyemez, şu ifadeleri kullandı:
"Çiğli'den getirilen Belediye Başkan Yardımcısı'nın 'Ben bu maaşları ödemem, kim ne yaparsa yapsın, işi bıraksın gitsin' dediği ifade ediliyor. Çiğli'den gelip kimse Buca'da ahkam kesemez. Buca'nın sahibi bu emekçilerdir. Peygamber Efendimizin 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' düsturuyla hareket ediyoruz. CHP'nin emek temsilcisi olmadığını, yıllardır çalışanların sırtından vurgun yaptığını görüyoruz"
Balyemez, Görkem Duman'ın görevi bırakması ve Hüseyin Benzer'in göreve gelmesiyle kentin daha da kötüye gittiğini ileri sürdü. İşçi alacakları bulunmasına rağmen şirket ödemelerine öncelik verildiğini savunan Balyemez, yolların çöp içinde, parkların ise pislik içinde olduğunu da sözlerine ekledi.
"YAPAMIYORSANIZ GİDİN"
AK Parti Buca Meclis Üyesi Hüseyin Oygur da 210 gündür maaşlarını bekleyen çalışanlara teşekkür etti. Oygur, işçilerin sabırla beklediğini belirterek belediye yönetimine tepki gösterdi.
Oygur, şu ifadeleri kullandı:
"İşçi kardeşlerimiz 210 gündür üst yöneticilere tek bir hakaret etmeden dayandılar. Çiğli'den gelen bürokratın çalışanlara 'Herkes kendi başının çaresine baksın' demesi kabul edilemez. Bizler 3-4 aydır mecliste ve sosyal medyada bu kardeşlerimizin hakkını savunuyoruz. Bu insanlara sahip çıkmayacaksanız o koltuklarda oturmayın. Yapamıyorsanız gidin"
İŞÇİLERİN MAAŞ TALEBİ
Belediye önünde eylem yapan çalışanlar, yaklaşık 7 aydır biriken maaşlarının ödenmesini talep etti. İşçiler, yaşadıkları ekonomik sıkıntıların daha fazla sürdürülemeyeceğini belirtirken, belediye yönetiminden verilen sözlerin yerine getirilmesini istedi.