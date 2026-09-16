İzmir'de Buca Belediyesi şirketi ÜzümKent bünyesinde çalışan yaklaşık 80 kişi, 210 gündür maaş alamadıklarını belirterek belediye önünde eylem gerçekleştirdi. Kent Lokantaları ve Sporium tesislerinde görev yapan işçiler, sendikaları bulunmadığı için işten çıkarılma korkusuyla grev yapamadıklarını ifade etti. Çalışanlar, yaklaşık 7 aydır ücret alamadıklarını, bu nedenle temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandıklarını dile getirdi.

Buca Belediyesi şirketi ÜzümKent’te çalışan yaklaşık 80 işçi, 210 gündür maaş alamadıklarını belirterek eylem yaptı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

İŞÇİLER: 210 GÜNDÜR MAAŞIMIZI ALAMIYORUZ

ÜzümKent çalışanları yaptıkları açıklamada, 210 gündür maaş alamadıklarını belirtti. Sendikaları olmadığı için grev yapamadıklarını ifade eden işçiler, yaşadıkları ekonomik sıkıntıları anlattı.

Çalışanlar; ev kiralarını, elektrik ve su faturalarını ödeyemediklerini, yatalak ebeveynlerine ilaç ve okula başlayan çocuklarına kırtasiye malzemesi dahi alamadıklarını söyledi. Bankalara ve tefecilere borçlandıklarını aktaran işçiler, belediye yönetimine seslendi.

İşçilerin yayımladığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"CHP Buca İlçe Başkanı Sinan Yeşilbaş'ın makamına çıkıp derdimizi anlattık ancak feryadımız güneşe karşı bir mum ışığı kadar bile etki göstermedi. Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer acaba içimizden birinin ölmesini, intihar etmesini mi bekliyor. 7 aydır tarafımıza mobbing uygulanıyor. Maaşlarımızın ödeneceğine dair defalarca söz verildi ama tutulmadı. Çok acil maaşlarımızın ödenmesini istiyoruz"

MÜDÜR ATAMASI TARTIŞMASI