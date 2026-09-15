Görkem Duman

2 Nolu Şube Başkanı Murat Bekar, emekçilerin sorunlarına kulaklarını tıkayan, emekçiyi yok sayan ve görmezden gelen anlayışı kesinlikle kabul etmediklerini belirtti. Bekar açıklamasının devamında, "Bizler sendikalar olarak, kamu emekçilerinin haklarını ve kazanımlarını korumak, alın terimizin karşılığını almak ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini sağlamak için demokratik, yasal ve meşru mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu doğrultuda, 15.09.2026 Salı günü saat 12.00'de Buca Belediyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirecek, ardından yarım gün iş bırakma eylemi yapacağız. Tüm emekçi arkadaşlarımızı, haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak için birlik ve beraberlik içerisinde mücadelemize destek vermeye davet ediyoruz. Unutmayalım; örgütlü mücadelemiz, en büyük gücümüzdür. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın emek ve dayanışma." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN