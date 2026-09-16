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Çorlu'dan kalkan AKINCI TİHA Karadeniz'de hedefi vurdu

ROKETSAN tarafından geliştirilen SUNGUR Hava Savunma Füzesi, Bayraktar AKINCI TİHA’dan ateşlenerek yüksek süratli hedefi başarıyla imha etti. Çorlu Uçuş Eğitim Merkezi’nden kalkan milli TİHA, Karadeniz semalarındaki testin ardından üssüne döndü. Bugüne kadar çok sayıda yerli mühimmatın entegre edildiği AKINCI, böylelikle taarruz kabiliyetini en üst seviyeye taşıdı.

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Çorlu'dan kalkan AKINCI TİHA Karadeniz'de hedefi vurdu

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), hava muharebesi yeteneklerine yeni halka ekledi. Baykar tarafından yapılan açıklamaya göre, milli imkanlarla geliştirilen AKINCI, ROKETSAN üretimi SUNGUR Hava Savunma Füzesi ile gerçekleştirdiği atış testinde yüksek süratli hedef insansız hava aracını tam isabetle vurdu.

Video Oynatma İkonu AKINCI TİHA'dan SUNGUR'lu hava testi!

KARADENİZ SEMALARINDA TAM 12'DEN

Tekirdağ Çorlu Uçuş Eğitim Merkezi'nden kalkış yapan AKINCI, Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti.

Sinop açıklarında icra edilen testte gökyüzünde seyreden hedef insansız hava aracı, AKINCI'dan ateşlenen SUNGUR mühimmatı tarafından vuruldu.

Atış testinin başarıyla sonuçlanmasının ardından milli TİHA, planlanan rotayı takip ederek Çorlu'ya geri döndü.

Baykar tarafından milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, ROKETSAN üretimi SUNGUR Hava Savunma Füzesi ile gerçekleştirdiği testte yüksek süratli hedef hava aracını başarıyla imha etti. Baykar tarafından milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, ROKETSAN üretimi SUNGUR Hava Savunma Füzesi ile gerçekleştirdiği testte yüksek süratli hedef hava aracını başarıyla imha etti.

MÜHİMMAT ÇEŞİTLİLİĞİ GENİŞLİYOR

Daha önce KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi ile hava-hava atışları gerçekleştiren AKINCI, ROKETSAN tarafından geliştirilen EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ile hedefini başarıyla imha etmişti.

SUNGUR Hava Savunma Füzesi'nin kullanılmasıyla farklı sınıflardaki milli mühimmatları hava hedeflerine karşı kullanma kabiliyetini genişleten AKINCI, sahip olduğu geniş mühimmat yelpazesiyle hava muharebesinde mühimmat çeşitliliği yeteneğini ortaya koydu.

Çorlu’dan havalanarak Sinop açıklarında testi icra eden AKINCI, hava muharebesi yeteneklerini gösterdi.Çorlu’dan havalanarak Sinop açıklarında testi icra eden AKINCI, hava muharebesi yeteneklerini gösterdi.

EN YAKINDAN EN UZAĞA KATMANLI HAREKAT GÜCÜ

Bugüne kadar milli TİHA'nın geliştirme faaliyetleri kapsamında MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN mühimmat ailesi, TEBER-81, TEBER-82, LAÇİN, LGK-81, LGK-82, HGK-82, GÖKÇE Güdüm Kiti, GÖZDE Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-300 Süpersonik Füze, İHA-230 Süpersonik Füze, TV arayıcı ile lazer arayıcı başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze, ÇAKIR Seyir Füzesi, EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat başarıyla entegre edildi.

Farklı menzil, güdüm ve harp başlığı seçeneklerine sahip bu mühimmat çeşitliliği sayesinde AKINCI, yakın mesafeden uzun menzile uzanan, farklı hedef türlerine karşı görev yapabilen katmanlı harekat ile taarruz kabiliyeti kazandı.

Bugüne kadar MAM ailesinden süpersonik füzelere kadar çok sayıda yerli mühimmatın entegre edildiği TİHA, katmanlı harekat gücüne ulaştı. Bugüne kadar MAM ailesinden süpersonik füzelere kadar çok sayıda yerli mühimmatın entegre edildiği TİHA, katmanlı harekat gücüne ulaştı.

SİHA PAZARINDA AÇIK ARA LİDER

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini tamamen öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2025 yılında insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti.

Son 3 yılda dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren şirket, 2025 yılında ulaştığı 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi.

Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu.

Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, AKINCI TİHA için şimdiye kadar 16 ülke ile olmak üzere toplam 39 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

Öz kaynaklarıyla büyüyen Baykar, 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek küresel pazar liderliğini korurken, toplam 39 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalayarak Türkiye’nin savunma sanayisindeki gücünü dünyaya taşıdı.Öz kaynaklarıyla büyüyen Baykar, 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek küresel pazar liderliğini korurken, toplam 39 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalayarak Türkiye’nin savunma sanayisindeki gücünü dünyaya taşıdı.

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