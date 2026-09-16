Bugüne kadar MAM ailesinden süpersonik füzelere kadar çok sayıda yerli mühimmatın entegre edildiği TİHA, katmanlı harekat gücüne ulaştı.

Farklı menzil, güdüm ve harp başlığı seçeneklerine sahip bu mühimmat çeşitliliği sayesinde AKINCI, yakın mesafeden uzun menzile uzanan , farklı hedef türlerine karşı görev yapabilen katmanlı harekat ile taarruz kabiliyeti kazandı.

Bugüne kadar milli TİHA'nın geliştirme faaliyetleri kapsamında MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN mühimmat ailesi, TEBER-81, TEBER-82, LAÇİN, LGK-81, LGK-82, HGK-82, GÖKÇE Güdüm Kiti, GÖZDE Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-300 Süpersonik Füze, İHA-23 0 Süpersonik Füze, TV arayıcı ile lazer arayıcı başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze, ÇAKIR Seyir Füzesi, EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat başarıyla entegre edildi.

EN YAKINDAN EN UZAĞA KATMANLI HAREKAT GÜCÜ

SİHA PAZARINDA AÇIK ARA LİDER

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini tamamen öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2025 yılında insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti.

Son 3 yılda dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren şirket, 2025 yılında ulaştığı 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi.

Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu.

Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, AKINCI TİHA için şimdiye kadar 16 ülke ile olmak üzere toplam 39 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

Öz kaynaklarıyla büyüyen Baykar, 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek küresel pazar liderliğini korurken, toplam 39 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalayarak Türkiye’nin savunma sanayisindeki gücünü dünyaya taşıdı.